Бортпровідник назвав речі, які завжди повинні бути у валізі
Джерело:The Sun
Нерідко й третина з зібраних речей жодного разу не використовується в поїздці. Однак існують ті, що обов'язково мають бути у вашій валізі.
Бортпровідник із Великої Британії Мігель Муньос розповів, які речі необхідно покласти у валізу перед подорожжю.
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Які речі необхідно завжди складати у валізу
За словами Мігеля, за 6 років роботи бортпровідником, жодна його подорож не обходилася без цих предметів.
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Пакетики з кавою та кухоль
Речами, які бортпровідник завжди має у валізі, також є кухоль і декілька пакетиків розчинної кави. Це на випадок, якщо запізниться на сніданок у готелі.
Який же ранок без кави / Фото Unsplash
Ще Муньос радить класти у валізу сіль, перець та набір столових приладів із бамбука.
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Тканинні мішки для пакування речей
Він завжди кладе їх у валізу, адже так може заощадити час та полегшити вибір речей на кожен день.
Я складаю весь свій одяг в ці маленькі пакети, які колись купив онлайн,
– зауважив бортпровідник.
Найкращий спосіб – використовувати нову упаковку одягу на кожен день. До того ж можна заздалегідь скласти образи, які вдягатимете у поїздці. Користувачі мережі кажуть, що це геніальна ідея.