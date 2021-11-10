Бортпровідник назвав речі, які завжди повинні бути у валізі

Нерідко й третина з зібраних речей жодного разу не використовується в поїздці. Однак існують ті, що обов'язково мають бути у вашій валізі.

Бортпровідник із Великої Британії Мігель Муньос розповів, які речі необхідно покласти у валізу перед подорожжю.

Читайте також Підбори та шкіряні штани – не найкращий вибір: стюардеса розповіла, як варто одягатися в літак

Які речі необхідно завжди складати у валізу

За словами Мігеля, за 6 років роботи бортпровідником, жодна його подорож не обходилася без цих предметів.

Пакетики з кавою та кухоль

Речами, які бортпровідник завжди має у валізі, також є кухоль і декілька пакетиків розчинної кави. Це на випадок, якщо запізниться на сніданок у готелі.

Який же ранок без кави / Фото Unsplash

Ще Муньос радить класти у валізу сіль, перець та набір столових приладів із бамбука.

Тканинні мішки для пакування речей

Він завжди кладе їх у валізу, адже так може заощадити час та полегшити вибір речей на кожен день.

Я складаю весь свій одяг в ці маленькі пакети, які колись купив онлайн,

– зауважив бортпровідник.

Найкращий спосіб – використовувати нову упаковку одягу на кожен день. До того ж можна заздалегідь скласти образи, які вдягатимете у поїздці. Користувачі мережі кажуть, що це геніальна ідея.