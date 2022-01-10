Де не можна брати каву з собою або говорити іспанською: 15 дивних правил у різних країнах

Перед тим, як вирушити в мандри, неодмінно прочитайте правила етикету та закони, яких обов'язково дотримуватсия у різних країнах. Це допоможе не потрапити в скрутну ситуацію.

Користувачі ресурсу Reddit діляться кумедними та незвичними правилами поведінки, що діють в їх країнах. Дізнайтеся, що категорично заборонено робити в різних частинах світу.

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Цікаві правила етикету в різних країнах

В Австралії не можна підходити до небезпечних тварин: крокодилів, змій, павуків тощо. Також не можна чіпати й інших тварин, що не здаються небезпечними – багато з них перебувають на межі вимирання та охороняються законом. В Англії не можна лізти без черги – цього правила тут суворо дотримуються, порушникам можуть висловити своє невдоволення дуже категорично. В Японії потрібно знімати взуття, коли заходите в приміщення. А також тут заведено кланятися людям, які поклонилися вам. У жодній країні краще не йти на екскурсію до бідних та неблагополучних районів. Так ви демонструєте неповагу до людей, які там живуть. У Німеччині місцеві мешканці обожнюють, коли туристи пробують розмовляти із ними німецькою. Це може підняти їм настрій на цілий день.



Перед тим, як відвідати країну, потрібно дізнатися важливі правила етикету / Фото Unsplash

У Хорватії мешканці часто зобов'язані підтримувати чистоту на вулиці перед власним будинком. Тому цінуйте їх працю і не смітіть. В Португалії у жодному разі не потрібно розмовляти іспанською. У Фінляндії краще не наближатися надто близько до незнайомців – фіни понад усе цінують особистий простір. В Аргентині вам не вдасться замовити каву з собою. У закладах тут просто немає одноразових горнят. Тому, заходячи у кафе, розслабтеся та випийте напій там. У Китаї краще завжди мати з собою туалетний папір – адже у вбиральнях ви його часто не знайдете.

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