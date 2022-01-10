Де не можна брати каву з собою або говорити іспанською: 15 дивних правил у різних країнах
10 січня 2022 , 15:13Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
Перед тим, як вирушити в мандри, неодмінно прочитайте правила етикету та закони, яких обов'язково дотримуватсия у різних країнах. Це допоможе не потрапити в скрутну ситуацію.
Користувачі ресурсу Reddit діляться кумедними та незвичними правилами поведінки, що діють в їх країнах. Дізнайтеся, що категорично заборонено робити в різних частинах світу.
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Цікаві правила етикету в різних країнах
- В Австралії не можна підходити до небезпечних тварин: крокодилів, змій, павуків тощо. Також не можна чіпати й інших тварин, що не здаються небезпечними – багато з них перебувають на межі вимирання та охороняються законом.
- В Англії не можна лізти без черги – цього правила тут суворо дотримуються, порушникам можуть висловити своє невдоволення дуже категорично.
- В Японії потрібно знімати взуття, коли заходите в приміщення. А також тут заведено кланятися людям, які поклонилися вам.
- У жодній країні краще не йти на екскурсію до бідних та неблагополучних районів. Так ви демонструєте неповагу до людей, які там живуть.
- У Німеччині місцеві мешканці обожнюють, коли туристи пробують розмовляти із ними німецькою. Це може підняти їм настрій на цілий день.
Перед тим, як відвідати країну, потрібно дізнатися важливі правила етикету / Фото Unsplash
- У Хорватії мешканці часто зобов'язані підтримувати чистоту на вулиці перед власним будинком. Тому цінуйте їх працю і не смітіть.
- В Португалії у жодному разі не потрібно розмовляти іспанською.
- У Фінляндії краще не наближатися надто близько до незнайомців – фіни понад усе цінують особистий простір.
- В Аргентині вам не вдасться замовити каву з собою. У закладах тут просто немає одноразових горнят. Тому, заходячи у кафе, розслабтеся та випийте напій там.
- У Китаї краще завжди мати з собою туалетний папір – адже у вбиральнях ви його часто не знайдете.
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- В Йорданії потрібно бути обережним з компліментами. Річ у тім, що людина може запропонувати вам предмет, який ви похвалили: годинник, брошку, сережки тощо. Звісно, від такого подарунка потрібно відмовитися.
- В Нью-Йорку не заведено робити селфі на тлі Меморіалу жертвам трагедії 11 вересня. Ви можете зробити фото самого меморіалу, написів, але не власні світлини з веселими посмішками.
- У Лондоні потрібно купувати квиток на метро наперед. Біля входу в метрополітен ви не знайдете місця, де його можна придбати.
- В Ірландії заведено по черзі платити за алкоголь та їжу в пабі. Платіть, коли настане ваша черга, щоб ніхто не подумав, що ви жадібний.
- У Кореї починати трапезу має найстарша людина. Тому не беріть виделку або палички для їжі до того, як це зробив старійшина за столом.