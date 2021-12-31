"Діснейленд для диваків": як виглядає закинутий курорт в Туреччині

Комплекс розташований неподалік Анталії. Його вигляд нагадує кадри з постапокаліптичних фільмів: тут все перебуває в занедбаному стані.

Курорт під назвою Eco Dream Club Sea Resort був популярний на початку 2000-х років. Його побудував німецький мільярдер. За легендою, він закохався у турецьку красуню й звів комплекс на її честь.

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Колись цей курорт був дуже популярним / Фото Jam Press

Нещаслива доля курорту

На курорті був власний амфітеатр, канатні дороги, зоопарк. Територію прикрашали гігантські фігури. Вартість будівництва складала близько 5 мільярдів доларів.

Що трапилося із засновником-німцем – невідомо. Але нерухомість перейшла до рук турецького підприємця. А той взяв кредит на розвиток курорту і зник. Доки вирішували, кому тепер належить нерухомість, вона повністю занепала.



Залишки амфітеатру / Фото Jam Press

Зараз курорт не працює. Цей комплекс колись був одним із найпопулярніших в Туреччині, а тепер лякає людей своїм моторошним виглядом.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.



Скульптури мавп / Фото Jam Press

Допитливі мандрівники можуть побачити там залишки величезних скульптур: мавп, Ноєвого ковчега та квітів.

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Ноїв ковчег / Фото Jam Press



Зараз курорт не працює / Фото Jam Press

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