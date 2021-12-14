Гірськолижні курорти в Україні: які ціни та умови відпочинку на 3 популярних локаціях

Гірськолижний сезон на більшості українських курортів розпочався 10 грудня. Дізнайтеся, які умови на 3 популярних курортах у Карпатах.

Цьогоріч гірськолижні курорти працюватимуть з оглядом на карантинні обмеження. Втім, тут обіцяють зробити усе для зручності туристів.

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Карантинні обмеження

Відтак, працюватимуть тільки ті об'єкти, всі співробітники яких повністю вакциновані. Також обов'язково буде дотримуватися масковий режим і норми щодо максимальної кількості відвідувачів.

Туристам для відвідування курортів потрібен один із документів:

сертифікат про повний курс щеплень ("зелений" сертифікат),

ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду,

антиген-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години,

свідоцтво про повне одужання,

довідка про наявність протипоказань вакцинації та один із названих тестів.

Буковель



Курорт Буковель / Фото Hotels24

Траси

На курорті є понад 40 спусків різного рівня складності. Є варіанти для дітей і початківців, а є – для досвідчених туристів. В Буковелі працює 14 підйомників.

Сезон катання

Сезон катання в Буковелі триває з грудня до квітня. Особливістю курорту є те, що він захищений від сильних вітрів – це робить відпочинок комфортнішим.

Вартість проживання

Стандартний двомісний номер коштує від 755 гривень за добу. Будиночок на 4 – 6 осіб – від 1800 гривень за увесь дім.

Драгобрат

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.



Курорт Драгобрат / Фото Hotels Bukovel

Траси

Драгобрат є найвищим українським гірськолижним курортом – він розташований на висоті 1400 метрів. Тут є траси різної довжини та рівня складності: найкоротша – близько 300 метрів, а найдовша – до 2 кілометрів. Кататися на Драгобраті можна тільки вдень – вечірнього освітлення на трасах немає.

Сезон катання

Катання в Драгобраті триває з листопада до травня. Через висоту тут довго тримається сніговий покрив.

Вартість проживання

Стандартний двомісний номер у готелі обійдеться від 600 гривень. Будинок на 4 – 6 осіб – від 1600 гривень.

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Пилипець



Курорт Пилипець / Фото Ігор Меліка / Hotels Bukovel

Траси

Пилипець розташований на висоті 700 метрів над рівнем моря. Тут – найдовші в Україні спуски, що мають протяжність до 4 кілометрів.

Дістатися на вершини трас можна швидкісними підйомниками, що працюють з 9 до 17 години. Втім, є можливості й для катання вночі – деякі спуски освітлені.

Сезон катання

Триває з грудня до середини квітня.

Вартість проживання

На Пилипці доступний варіант оренди кімнат в приватному секторі. Вартість таких послуг стартує від 150 гривень.

Стандартний двомісний номер у готелі обійдеться від 500 гривень, а будиночок – від 1400 гривень.

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