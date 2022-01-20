Казковий палац: чим може здивувати замок Сплячої Красуні у паризькому Діснейленді

Про славнозвісний замок Сплячої Красуні у Діснейленді Парижа знають навіть ті, хто ніколи там не бував. Цей палац – візитівка та головна пам'ятка парку.

Одного погляду на замок вистачає, щоб миттєво відчути чарівну атмосферу та перенестися в дитинство. Однак, палац може здивувати не лише своїм зовнішнім виглядом.

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Це єдиний у світі замок Disney, де живе дракон

Не так багато людей знають, що у замку Сплячої Красуні живе дракон. Зазвичай люди роблять фото будівлі та вирушають на атракціоні, проте, якщо спуститися у підвал палацу, можна зустріти цю вогнедишну істоту.

Дракон, який живе у замку Сплячої Красуні / Фото Disney Fandom

Звичайно, це не живий дракон. Але цього таке одразу і не скажеш. 24-метрова істота є одним з найбільших реалістичних персонажів Audio-Animatronics, спеціально створених Walt Disney Imagineering. Зазвичай дракон спить, але коли до його підвалу навідуються відвідувачі, він прокидається та гарчить на них.

На будівлі 14 відтінків рожевого

На перший погляд це не помітно, але на будівлі замку Сплячої Красуні є аж 14 відтінків рожевого. Їх використали для того, щоб палац виглядав живіше. Під час нещодавньої реконструкції замку його фарбували вручну і витратили 1200 літрів фарби.

Замок дивиться на північ не просто так

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Фото замку завжди вдаються / Фото Disneyland Paris

Замок Сплячої Красуні, як і всі замки Діснейленду, дивиться на північ. Це зроблено не просто так, а щоб сонце ніколи не проходило позаду нього. Лише так гості парку зможуть зробити ідеальне фото замку у будь-який час.

Палац вражає своїми розмірами

Замок Сплячої Красуні й справді є монументальним. Загальна висота будівлі – 42 метри, а його найвищої вежі – близько 16 метрів. Вагу палацу оцінюють в 15 тонн.

Це найпопулярніший замок в Європі

Паризький Діснейленд є найголовнішою туристичною пам'яткою в Європі, куди щороку приїжджають мільйони відвідувачів. Саме тому й замок Сплячої Красуні вважається найпопулярнішим та найбільш відвідуваним європейським замком.

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