Коли ніхто не бачить: блогер показав, як насправді валізи туристів вантажать у літак

Співробітник американського аеропорту опублікував захопливе відео про свою роботу. В короткому ролику він показав процес завантаження багажного відсіку всередині літака.

Це відео швидко набрало понад 1,5 мільйона переглядів. Кілька днів тому хлопець опублікував його в особистому тікток-акаунті.

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Всередині багажного відсіку

На відео чоловік показав, як відбувається процес завантаження багажу пасажирів у літак. Він жартома підписав ролик "так виглядають 100 валіз у животі літака".

Кадри короткого інформативного відео ілюструють нюанси роботи персоналу. Фактично, під час завантаження багажу співробітник перебуває у вантажному відсіку повітряного судна. Він облаштовує портативну стрічку транспортера, а тоді акуратно складає валізи рядами, щільно притискаючи одну до одної.

В животі багажного відсіку: відео

У коментарях користувачі мережі назвали чоловіка справжньою зіркою та подякували за якісну роботу.