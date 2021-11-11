Мальдіви відновили економіку на 70%: що це означає для туристів

Повернення туристів на райські пляжі зміцнило економіку Мальдів. Вона відновилася до 70% від рівня до пандемії. Це відбулось завдяки тому, що острівна країна однією з перших відкрила кордони для відпочивальників.

Острівний архіпелаг з білосніжними пляжами за рік стрімко поновив показники туризму та зміцнив валюту. За оцінками міжнародного рейтингового агентства, з такими темпами повне відновлення відбудеться вже за рік.

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Майже оговтались від пандемії

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings оновила інформацію про економічну ситуацію на Мальдівах. Завдяки тому, що рівень туризму піднявся до 70% від рівня до пандемії, кредитний рейтинг острівної держави також збільшився.

Ми припускаємо поступову подальшу нормалізацію прибуття туристів до понад 80% від рівня до пандемії у 2022 році та приблизно до 100% у 2023 році,

– зазначили у Fitch.

Про такі високі показники заговорили після того, як конкуруюча компанія Moody's знизила рейтинг сусідньої Шрі-Ланки на одну сходинку. Через брак іноземної валюти економіка іншого курорту поступилася Мальдівам.

У 2019 році Мальдіви привабили рекордні 1,7 мільйона іноземних туристів. За даними уряду, найчастіше відвідувачами були громадяни Китаю.

Через пандемію влада відокремила курорти від населених островів, тому на Мальдівах доволі низький показник захворюваності та смертності від COVID-19. Наразі уряд продовжує покращувати інфраструктуру. Тут будують новий термінал аеропорту та будують додаткові курорти, аби якомога більше людей прагнули провести свій відпочинок на одному з островів.