Летіти стоячи чи спати на багажних полицях: які унікальні ідеї пропонують туристам

Навряд чи мандрівники уявляють, що у літаку можна лежати на "другому поверсі" або сидіти навпроти інших пасажирів. Дізнайтеся про цікаві ідеї, які пропонують авіакомпанії.

Двоповерхова кабіна – проєкт Chaise Longue

Ця конструкція передбачає, що пасажири зможуть не тільки сидіти, а й вставати або витягуватися у кріслі під час польоту. Вони матимуть більше місця, щоб "розім'яти ноги".

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Двоповерхова кабіна дає більше місця кожному пасажиру. Однак для цього доведеться пожертвувати верхніми полицями для багажу.



У проєкті "Шезлонг" передбачено місце, щоб розім'яти ноги / Фото Crystal Cabin Awards

Політ стоячи – проєкт Skyrider

Ця концепція передбачає політ майже стоячи – так можна вмістити у кабіну літака набагато більше пасажирів. Відстань між сидіннями пропонують зробити усього 60 сантиметрів. А "примоститися" пропонують на крісло, більше схоже на сидіння велосипеда.

Цей проєкт зазнав чималої критики, зважаючи на сумнівну зручність таких польотів.



Проєкт крісел для польоту стоячи / Фото Francesca Street / CNN

Сидіти навпроти – проєкт Flex Lounge

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Проєкт передбачав, що бортпровідники зможуть пересувати крісла на власний розсуд. Тоді пасажири, які подорожують разом, будуть сидіти один навпроти одного, рядами по 3.

Однак навряд чи цю ідею реалізують – автор проєкту Том Хейнкель продав свою компанію та більше не займається авіаційним дизайном.



Крісла у цьому проєкті мають змогу повертатися / Фото Crystal Cabin Award

Капсула для сну – проєкт Toyota Boshoku Cloud Capsule

Ця ідея пропонує пасажирам розмістити ручну поклажу під сидінням, а верхні полиці використати, як невеликі кабінки для сну.

Ідея була натхненна капсульними готелями, що популярні в усьому світі.



Капсули для сну / Фото Crystal Cabin Awards

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Більше приватності – проєкт Interspace

Тут передбачені м'які сидіння, які можна розкладати та складати. "Крила" на кожному сидінні дають змогу відгородитися від інших пасажирів та краще відпочити.



Проєкт передбачає більше особистого простору / Фото Francesca Street / CNN

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