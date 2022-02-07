Мандрівка літаком: які продукти можна, а які суворо заборонено брати в ручну поклажу

Часто мандрівники хочуть не тільки взяти із собою в аеропорт перекус, а ще й провезти в ручній поклажі смачні сувеніри. Дізнайтеся, які продукти пропустять під час огляду, а з якими доведеться попрощатися.

Більшість пасажирів знають про те, що в ручну поклажу можна брати не більше літра рідини, розфасованої у пляшечки. Об'єм кожної пляшечки має бути не більше 100 мілілітрів. Однак існує ряд неочевидних правил, про які варто дізнатися перед поїздкою.

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Яку їжу можна брати, а яку – ні

Пасажирам дозволено взяти з собою на борт тістечка, хлібобулочні вироби, бутерброди, фрукти, овочі та інші тверді продукти.

А от банки з хумусом, шоколадною пастою, йогуртом, медом, сиропом, гуакамоле, джемом чи варенням краще поставити у багаж. Тому що їх вважають рідинами й точно заберуть під час огляду. Звісно, якщо об'єм баночки перевищуватиме 100 мілілітрів.



Різноманітні пасти типу хумусу у вас можуть забрати / Фото Unsplash

Також не варто брати в ручну поклажу банки з оливками, консервованими овочами, й навіть рибні та м'ясні консерви, що містять сік або соус. Усе це вважають рідинами й не пропустять до салону літака.

Також у пасажирів, ймовірно, заберуть м'який сир та вершкове масло. А от твердий сир можна перевозити в салоні.

Яку тару обрати

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Рідини обсягом менш як 100 мілілітрів можна перевозити, однак вони мають бути у відповідній маленькій тарі. Якщо у вас є пів літрова пляшка, в якій залишилося 100 мілілітрів води – її у вас заберуть.

Чи є виключення

Так, існують рідкі продукти, які вам дозволять взяти до ручної поклажі в особливих ситуаціях. Це ліки, дієтичне харчування та їжа для дітей.

Для дітей до 2 років дозволяють взяти дитячу суміш та стерилізовану воду – у тій кількості, що необхідна вашій дитині на час перельоту.



Вам дозволять взяти дитяче харчування / Фото Unsplash

Також можна брати на борт дитяче харчування у вигляді каші, гелю або пасти й навіть грудне молоко.

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Рідини з duty free

Після проходження усіх етапів перевірки в аеропорту, ви можете придбати безалкогольні та спиртні напої в магазинах duty free. Такі напої можна брати на борт. Однак алкоголь запакують в спеціальний пакет, який не можна відкривати до прибуття в пункт призначення.

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