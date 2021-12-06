Не пити воду з крана та одягатися скромно: поради тим, хто вперше їде у Єгипет

Перед відпусткою за кордоном радимо ознайомитися із простими правилами та особливостями кожної країни. Це допоможе зекономити гроші, нерви та не потрапити в скрутну ситуацію.

Чимало українських туристів відпочиватимуть у Єгипті цієї зими. Дізнайтеся, як зробити відпочинок ще приємнішим та комфортнішим.

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Не пийте воду з крана

Якість водопровідної води в Єгипті не дуже висока. Тому туристам радять не вживати воду з крана. Ба більше, її краще навіть не кип'ятити та не готувати на ній їжу.

Водою з крана краще навіть не чистити зуби. Для цього використовуйте воду в пляшках. Зазвичай у готелях туристам щодня безкоштовно залишають в кімнатах пляшку води.

Не перебувайте на сонці довго



На курорті обов'язково використовуйте захист від сонця / Фото Unsplash

Єгипетське сонце – досить агресивне. Саме тому туристам радять засмагати з обережністю. Обов'язково використовуйте крем для засмаги. У перші дні відпустки краще обирати ступінь захисту не менше 50.

Дуже важливо не забувати регулярно мастити кремом дітей. Також обов'язково носіть капелюх або панаму від сонця.

Купіть алкоголь в аеропорті

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У Єгипті алкоголь іноземного виробництва можна купити тільки на території аеропорту, в елітних барах та готелях з "ultra all inclusive". В інших випадках, якщо ви не привезли улюблений напій з собою, доведеться насолоджуватися місцевими виробами.

Якщо ж прагнете пити звичні напої, не поспішайте на туристичний автобус, а спершу завітайте до магазину.

Купайтеся в спеціальному взутті

На багатьох пляжах Єгипту у воді є корали. Необережні туристи можуть поранити ноги об морських мешканців. Саме тому в Єгипет радять брати черевики для купання.

Однак навіть гумове взуття не завжди захищає, наприклад, від голок морського їжака. Тому будьте обачні та стежте, куди наступаєте під час купання.

Також не варто чіпати нічого руками: дивіться на яскравий підводний світ, але не торкайтеся його.



Не торкайтеся руками морських риб та коралів / Фото Unsplash

Не купайтеся після заходу сонця

У темну пору активізуються морські мешканці: їжаки, хижі риби тощо. Саме тому в Єгипті діє заборона купатися ввечері та вночі, про що вас додатково попередять у готелі.

Одягайтеся скромно

Єгипет – мусульманська країна з суворими звичаями. Звісно, до туристів ставляться досить лояльно, але краще віддавати перевагу пристойним і досить закритим варіантам одягу. Так ви продемонструєте повагу до місцевих звичаїв, а також уникнете непотрібної уваги.

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Будьте обачні в місті

Там, де є туристи, є й нечесні люди, які хочуть на них нажитися. В Єгипті, як і в будь-якій іншій країні, потрібно тримати свої цінні речі на виду й не класти їх у легкодоступні місця: наприклад, до кишень. Намагайтеся уникати натовпів, не розмовляйте з людьми, що є підозріло привітними.

Ввечері та вночі краще гуляти компанією. Також жінкам не радять їздити в таксі на самоті.

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