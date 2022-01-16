Не просто так: навіщо потрібні крихітні дірочки в ілюмінаторах літаків

Можливо під час польотів ви помічали, що на вікні літака є маленька дірочка. Крихітні отвори є на кожному ілюмінаторі, і зроблено це не просто так.

Дірочки на ілюмінаторах виконують важливу функцію, без якої на борту можуть виникнути проблеми. Вони допомагають збалансовувати повітряний тиск ззовні та всередині літака.

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Отвори у вікнах літака виконують важливу функцію / Фото The Sun

Вікна літака складаються з 3 різних акрилових шарів. Загадковий отвір не наскрізний – він є лише в середньому шарі. Це дозволяє врегульовувати високий тиск у літаку, аби зробити політ комфортнішим для пасажирів та екіпажу.

І середнє, і зовнішнє скло достатньо міцні, щоб витримувати різницю самі по собі, але в нормальних умовах цей тиск витримує зовнішнє скло – завдяки вентиляційному отвору,

– розповів пілот Марк Ванхенакер.

Дірочка в ілюмінаторі має ще одне важливе значення. Вентиляційний отвір дозволяє волозі виходити з літака, що запобігає запотіванню вікон. Тож саме цьому слід дякувати за можливість милуватися мальовничими видами з висоти та робити атмосферні фото для соцмереж.

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