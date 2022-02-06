Не тільки Султанахмет: що подивитися в Стамбулі за межами туристичного району

Стамбул – єдине місто, що розташоване і в Азії, і в Європі. Мегаполіс вражає мандрівників своїми величезними розмірами та неймовірною кількістю пам'яток.

Султанахмет – район в європейській частині Стамбула. Це стара частина міста, що розташована на мисі між бухтою "Золотий ріг", Босфорською протокою та Мармуровим морем.

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Султанахмет – точка тяжіння туристів, адже саме там розташовані основні пам'ятки, мечеті, палаци, ресторани та кафе. Однак і поза межами району є чимало цікавих атракцій.

Мечеть Сулейманіє



Мечеть Сулейманіє / Фото Planetofhotels

Ця мечеть є другою за розмірами в Стамбулі. З двору мечеті відкривається чудовий краєвид на Босфор.

Район Балат



Район Балат / Фото Planetofhotels

Цей район також називають "кольоровим". Тут кожна вулиця має власний колорит. Цікаво виглядає поєднання зеленого, помаранчевого, блакитного та жовтого кольорів будівель.

Дівоча вежа

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Дівоча вежа / Фото Puzzle Garage

Це місце називають "найромантичнішим" у Стамбулі. На сходах вежі можна не поспішаючи попити чай з місцевими бубликами під назвою "сіміт".

Мечеть Ортакьой



Мечеть Ортакьой / Фото Istanbul-life

Ця мечеть розташована в однойменному районі на "краю" Босфору. Сюди радять приходити на світанку, коли довкола ще немає людей.

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Стріт-арт в районі Каракьой



Район Каракьой / Фото Yaturisto

Тут вулиці нагадують галереї просто неба – мандрівники зможуть побачити чимало вражаючих графіті та інсталяцій.

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