Не тільки Султанахмет: що подивитися в Стамбулі за межами туристичного району
Джерело:інстаграм veter_doit
Стамбул – єдине місто, що розташоване і в Азії, і в Європі. Мегаполіс вражає мандрівників своїми величезними розмірами та неймовірною кількістю пам'яток.
Султанахмет – район в європейській частині Стамбула. Це стара частина міста, що розташована на мисі між бухтою "Золотий ріг", Босфорською протокою та Мармуровим морем.
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Султанахмет – точка тяжіння туристів, адже саме там розташовані основні пам'ятки, мечеті, палаци, ресторани та кафе. Однак і поза межами району є чимало цікавих атракцій.
Мечеть Сулейманіє
Мечеть Сулейманіє / Фото Planetofhotels
Ця мечеть є другою за розмірами в Стамбулі. З двору мечеті відкривається чудовий краєвид на Босфор.
Район Балат
Район Балат / Фото Planetofhotels
Цей район також називають "кольоровим". Тут кожна вулиця має власний колорит. Цікаво виглядає поєднання зеленого, помаранчевого, блакитного та жовтого кольорів будівель.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Дівоча вежа
Дівоча вежа / Фото Puzzle Garage
Це місце називають "найромантичнішим" у Стамбулі. На сходах вежі можна не поспішаючи попити чай з місцевими бубликами під назвою "сіміт".
Мечеть Ортакьой
Мечеть Ортакьой / Фото Istanbul-life
Ця мечеть розташована в однойменному районі на "краю" Босфору. Сюди радять приходити на світанку, коли довкола ще немає людей.
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Стріт-арт в районі Каракьой
Район Каракьой / Фото Yaturisto
Тут вулиці нагадують галереї просто неба – мандрівники зможуть побачити чимало вражаючих графіті та інсталяцій.
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