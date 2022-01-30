Ніколи не завадить: 3 речі, які лікарі радять брати з собою у подорож

Коли мова заходить про складання речей у поїздку, потрібно добре думати, що взяти потрібно, а що буде зайвим. Однак лікарі радять не вирушати у подорож без трьох необхідних речей.

Що потрібно взяти у подорож на думку лікарів

Перше, що радять не забути – це знеболювальні таблетки. У мандрівці може статися різне – від раптового головного болю до незначної травми, а дістати знеболювальне може бути проблематично. У багатьох країнах таких ліків немає у вільному доступні, бо вони є рецептурними.

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Наступний пункт у списку речей – це компресійні панчохи, які стануть у пригоді під час польотів, особливо якщо вони довготривалі. Вони допомагають уникнути набряків, які є частим атрибутом подорожей літаком та завдають чимало незручностей.

Останнє, що потрібно взяти із собою, – це сонцезахисний засіб. Сонце буває підступним у будь-якому кліматі. Опік можна отримати не лише на курортному відпочинку, а й під час катання на лижах, тому перестрахуватися не завадить ніколи.

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