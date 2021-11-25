Подорожі у тренді: 10 найпопулярніших туристичних напрямків у тіктоці

Тікток як одна з найпопулярніших соцмереж, безсумнівно впливає на формування трендів майже у всіх сферах нашого життя. Подорожі не стали винятком.

Компанія Bounce, що встановлює камери схову для зберігання багажу по всьому світу, проаналізувала кількість переглядів роликів за хештегами туристичних напрямків, і визначила найпопулярніші з них. Загалом ці відео подивилися десятки мільярдів разів, тож немає сумнівів, що чимало туристів вирушили у подорож, надихнувшись ними.

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#1 Нью-Йорк

#2 Дубай

#7 Мумбаї

#8 Гаваї

#9 Маямі

#10 Торонто