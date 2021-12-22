5 важных советов тем, кто мечтает посетить пирамиды в Египте

Египет – страна с тысячелетней историей, поражающая туристов. Многие люди, путешествующие в этих краях хотели бы увидеть пирамиды.

Важно знать, что добраться до пирамид непросто – если отдыхаете на морском курорте, вам придется преодолеть немалый путь. Узнайте, какие советы дают туристам для посещения пирамид.

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Что известно о египетских пирамидах

Это древние культовые сооружения, большинство из которых использовались как усыпальницы для фараонов. Насчитывают более 100 таких сооружений. Самые известные из них расположены в Гизе на окраине Каира. Пирамида Хеопса – самая большая из них, она входит в 7 чудес света.

Источник: Это древние культовые сооружения, большинство из которых использовались как усыпальницы для фараонов. Насчитывают более 100 таких сооружений. Самые известные из них расположены в Гизе на окраине Каира. Пирамида Хеопса – самая большая из них, она входит в 7 чудес света.Источник: Википедия

Как добраться до пирамид

Путешественники, желающие увидеть столицу Египта, древние пирамиды, музеи и исторические достопримечательности, могут прилететь сразу в Каир.



От популярных курортов до Каира – около 500 километров / Фото Unsplash

Однако наиболее популярным вариантом являются экскурсии к пирамидам с курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх. Расстояние между Каиром и Хургадой составляет около 500 километров.

Туристам предлагают одно- и двухдневные путешествия из Хургады в Гизу. Можно выбрать автобусный тур или перелет – все зависит от вашего бюджета. Такие экскурсии можно заказать на рецепции отеля, в агентствах или у туроператоров.

Тем, кто хочет поехать к пирамидам из Шарм-эль-Шейха, также придется преодолеть около 500 километров. С этого популярного курорта добраться до пирамид можно и самолетом, и автобусом.

Когда лучше посещать пирамиды

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Лучшее время для такой экскурсии – зимой, ведь тогда не так жарко и находиться в пустыне гораздо комфортнее.



Утро – лучшее время для посещения пирамид / Фото Unsplash

Относительно времени суток – большинство туристов едут к пирамидам утром. От Египетского музея в утренние часы отправляются экскурсионные автобусы – вы можете воспользоваться таким.

Когда пирамиды открыты для туристов

Пирамиды Гизы "принимают" туристов с 8 до 16 часов зимой. Летом время работы продлено до 17 часов.

Можно ли попасть внутрь пирамид

Да, туристы могут купить отдельный билет и посетить гробницы. Открыт вход в Большую пирамиду Гизы, пирамиду Хефрена, пирамиду Микерина и гробницу Мересанх.

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Что нужно для посещения пирамид

Так как в Египте жарко, обязательно возьмите с собой воду. Лучше всего – хранить ее в термосе или заморозить перед путешествием – так она останется прохладной.

Также не обойтись без панамы или кепки, солнцезащитных очков и удобной обуви. Одежду лучше выбирать достаточно закрытую, ведь Египет – мусульманская страна, где не принято ходить в откровенных нарядах.

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