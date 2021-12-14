8 распространенных фраз, которые понадобятся каждому туристу в Египте
Источник:Новости Live
Жители Египта общаются на арабском языке. Предлагаем узнать несколько высказываний, которые пригодятся во время путешествия.
10 популярных арабских фраз
Сахаб Эль-Хейр – "Доброе утро"
Эту фразу можно говорить родственникам, друзьям, а также в публичных местах: гостиницах, ресторанах. Так можно здороваться с таксистами, гидами, продавцами в магазинах.
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Во время путешествия в Египет полезно выучить несколько фраз / Фото Unsplash
Шукран – "Спасибо"
Так можно благодарить всех, кто предложил вам помощь или оказал какую-то услугу. Ответ на это – "Афван", что значит "Добро пожаловать".
Ас-Салам Алайком – "Мир вам"
Это приветствие уместно, если вы вошли в закрытое место или встретились с кем-то знакомым. Также это приветствие можно сократить до "Салам".До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
Иншалла – "Воля Аллаха"
Это молитвенное изречение, которое используют мусульмане. Он значит, что на все есть воля Аллаха – как он решит, так и будет. Часто это выражение используют в быту – чтобы показать, что человек не знает, когда что-нибудь случится, или же не хочет делать это сейчас.
Если у вас кто-то просит о чем-то, а вы хотите, чтобы человек подождал – можно использовать это изречение.
Местным жителям будет приятно, если вы поблагодарите или поздороваетесь на их языке / Фото Unsplash
Хабиби – "Моя любовь"
Этим выражением египтяне обычно выражают свою глубокую привязанность и дружеское отношение к туристам.
Лазез – "Вкусно"
Когда едите местные блюда в ресторане или кафе, можете похвалить мастерство повара именно этим словом.
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Саэдни Мин Фадлек – "Помоги мне"
Такой фразой можно обратиться к местным жителям – будьте уверены, они обратят внимание и помогут вам в трудной ситуации.
Вы можете обратиться к людям с просьбой о помощи / Фото Unsplash
Аайез Ашрап Майя – "Хочу воды"
Египет – жаркая страна, поэтому не следует недооценивать важность этой фразы. Вам подскажут, где находится ближайший магазин.
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