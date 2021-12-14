8 распространенных фраз, которые понадобятся каждому туристу в Египте

Жители Египта общаются на арабском языке. Предлагаем узнать несколько высказываний, которые пригодятся во время путешествия.

10 популярных арабских фраз

Сахаб Эль-Хейр – "Доброе утро"

Эту фразу можно говорить родственникам, друзьям, а также в публичных местах: гостиницах, ресторанах. Так можно здороваться с таксистами, гидами, продавцами в магазинах.

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Во время путешествия в Египет полезно выучить несколько фраз / Фото Unsplash

Шукран – "Спасибо"

Так можно благодарить всех, кто предложил вам помощь или оказал какую-то услугу. Ответ на это – "Афван", что значит "Добро пожаловать".

Ас-Салам Алайком – "Мир вам"

Это приветствие уместно, если вы вошли в закрытое место или встретились с кем-то знакомым. Также это приветствие можно сократить до "Салам".

Иншалла – "Воля Аллаха"

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Это молитвенное изречение, которое используют мусульмане. Он значит, что на все есть воля Аллаха – как он решит, так и будет. Часто это выражение используют в быту – чтобы показать, что человек не знает, когда что-нибудь случится, или же не хочет делать это сейчас.

Если у вас кто-то просит о чем-то, а вы хотите, чтобы человек подождал – можно использовать это изречение.



Местным жителям будет приятно, если вы поблагодарите или поздороваетесь на их языке / Фото Unsplash

Хабиби – "Моя любовь"

Этим выражением египтяне обычно выражают свою глубокую привязанность и дружеское отношение к туристам.

Лазез – "Вкусно"

Когда едите местные блюда в ресторане или кафе, можете похвалить мастерство повара именно этим словом.

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Саэдни Мин Фадлек – "Помоги мне"

Такой фразой можно обратиться к местным жителям – будьте уверены, они обратят внимание и помогут вам в трудной ситуации.



Вы можете обратиться к людям с просьбой о помощи / Фото Unsplash

Аайез Ашрап Майя – "Хочу воды"

Египет – жаркая страна, поэтому не следует недооценивать важность этой фразы. Вам подскажут, где находится ближайший магазин.

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