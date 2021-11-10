Бортпроводник назвал вещи, которые всегда должны быть в чемодане

Нередко и треть из собранных вещей ни разу не используется в поездке. Однако существуют те, что обязательно должны быть в вашем чемодане.

Бортпроводник из Великобритании Мигель Муньос рассказал, какие вещи необходимо положить в чемодан перед путешествием.

Читайте также Каблуки и кожаные штаны – не лучший выбор: стюардесса рассказала, как следует одеться в самолет

Какие вещи необходимо всегда складывать в чемодан

По словам Мигеля, за 6 лет работы бортпроводником, ни одно его путешествие не обходилось без этих предметов.

Пакетики с кофе и кружкой

Среди вещей, которые бортпроводник всегда имеет в чемодане, также есть кружка и несколько пакетиков растворимого кофе. Это на случай, если опоздает на завтрак в отеле.

Какое утро без кофе / Фото Unsplash

Еще Муньос советует класть в чемодан соль, перец и набор столовых приборов из бамбука.

Тканевые мешки для упаковки вещей

Он всегда кладет их в чемодан, ведь так может сэкономить время и облегчить выбор вещей каждый день.

Я складываю всю свою одежду в эти маленькие пакеты, которые когда-то купил онлайн,

– заметил бортпроводник.

Наилучший способ – использовать новую упаковку одежды на каждый день. К тому же можно заранее составить образы, которые будете носить в поездке.

Пользователи сети говорят, что это гениальная мысль.