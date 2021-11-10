Бортпроводник назвал вещи, которые всегда должны быть в чемодане
Источник:The Sun
Нередко и треть из собранных вещей ни разу не используется в поездке. Однако существуют те, что обязательно должны быть в вашем чемодане.
Бортпроводник из Великобритании Мигель Муньос рассказал, какие вещи необходимо положить в чемодан перед путешествием.
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Какие вещи необходимо всегда складывать в чемодан
По словам Мигеля, за 6 лет работы бортпроводником, ни одно его путешествие не обходилось без этих предметов.
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Пакетики с кофе и кружкой
Среди вещей, которые бортпроводник всегда имеет в чемодане, также есть кружка и несколько пакетиков растворимого кофе. Это на случай, если опоздает на завтрак в отеле.
Какое утро без кофе / Фото Unsplash
Еще Муньос советует класть в чемодан соль, перец и набор столовых приборов из бамбука.
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Тканевые мешки для упаковки вещей
Он всегда кладет их в чемодан, ведь так может сэкономить время и облегчить выбор вещей каждый день.
Я складываю всю свою одежду в эти маленькие пакеты, которые когда-то купил онлайн,
– заметил бортпроводник.
Наилучший способ – использовать новую упаковку одежды на каждый день. К тому же можно заранее составить образы, которые будете носить в поездке.
Пользователи сети говорят, что это гениальная мысль.