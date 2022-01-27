Брошенное село и "мертвое" озеро: какие локации в Карпатах считают мистическими

Карпаты – место отдыха душой и телом. Они всегда привлекали путешественников своей природой и мистической атмосферой.

Узнайте про несколько интересных мест в горах, о которых слагают легенды. Возможно, вам тоже захочется их посетить.

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"Мертвое" озеро



Это место считают достаточно мистическим / Фото Karpaty.Love

Настоящее название этого озера – Журавлиное. Оно расположено в Сколевском районе Львовской области.

Вокруг озера ходит легенда о том, что из этого места сложно выбраться живым. Да и вид водоема соответствующий: темная вода, покрытая ветвями деревьев, и заросшие мхом берега.

Село-призрак

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Так выглядит деревня Буркут / Фото Depo.ua

Село Буркут в Ивано-Франковской области считают призраком. Еще в 2001 году там проживало 10 человек, по данным Всеукраинской переписи населения. А с 2008 года в селе вообще не осталось людей, которые жили бы там постоянно.

Село Буркут называют мертвым из-за отсутствия в нем жителей.

Австрийское кладбище



Захоронение австрийских солдат / Фото Vpohid.com.ua

Место захоронения австрийских солдат расположено недалеко от Рахова. Здесь покоятся воины, погибшие во время Первой мировой войны.

За кладбищем ухаживают, хотя сюда и немногие приходят. Мало туристов знают об этом атмосферном месте.

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