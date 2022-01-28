Еда эконом-класса: американцу в самолете досталась крошечная порция, насмешившая сеть
Источник:dip.org.ua
Все, кто летал лоукостами, знают, что иногда на рейсах вообще не кормят, а иногда дают скромный перекус. На этот раз "скромность" порции поразила туриста, и он записал ее на видео.
Авиакомпании нередко пытаются экономить на питании. Пользователь ресурса Reddit снял видео о том, чем его угостили на борту.
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Парень летел рейсом одной из американских авиакомпаний. На видео он открывает пакетик с кренделями. На столик выпадает одно-единственное печенье.
Размер порции очень рассмешил пассажира и его девушку. Впрочем, они видели, что у других пассажиров были нормальные порции. Однако молодые люди не стали просить о новых пакетиках, ведь не были голодными.
Смотрите видео о крошечной порции, доставшейся американцуТолько представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Пользователи сети комментируют курьез:
- "Низкокалорийный перекус!".
- "За раз все не съешь".
- "Настоящая еда экономкласса".
- "Люди, утвердившие эти порции, – хоббиты".
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