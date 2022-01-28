Еда эконом-класса: американцу в самолете досталась крошечная порция, насмешившая сеть

Все, кто летал лоукостами, знают, что иногда на рейсах вообще не кормят, а иногда дают скромный перекус. На этот раз "скромность" порции поразила туриста, и он записал ее на видео.

Авиакомпании нередко пытаются экономить на питании. Пользователь ресурса Reddit снял видео о том, чем его угостили на борту.

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Парень летел рейсом одной из американских авиакомпаний. На видео он открывает пакетик с кренделями. На столик выпадает одно-единственное печенье.

Размер порции очень рассмешил пассажира и его девушку. Впрочем, они видели, что у других пассажиров были нормальные порции. Однако молодые люди не стали просить о новых пакетиках, ведь не были голодными.

Смотрите видео о крошечной порции, доставшейся американцу

Пользователи сети комментируют курьез:

"Низкокалорийный перекус!".

"За раз все не съешь".

"Настоящая еда экономкласса".

"Люди, утвердившие эти порции, – хоббиты".

Интересные факты об авиакомпании Ryanair: смотрите видео

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