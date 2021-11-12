Когда никто не видит: блоггер показал, как на самом деле чемоданы туристов грузят в самолет

Сотрудник американского аэропорта опубликовал увлекательное видео о своей работе. В коротком ролике он показал процесс загрузки багажного отсека внутри самолета.

Это видео быстро набрало более 1,5 миллиона просмотров. Несколько дней назад он опубликовал его в личном тикток-аккаунте.

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Внутри багажного отсека

На видео мужчина показал, как происходит процесс погрузки багажа пассажиров в самолет. Он в шутку подписал ролик "так выглядят 100 чемоданов в животе самолета".

Кадры короткого информативного видео иллюстрируют аспекты работы персонала. Фактически при загрузке багажа сотрудник находится в грузовом отсеке воздушного судна. Он обустраивает портативную ленту транспортера, а затем аккуратно складывает чемоданы рядами, плотно прижимая друг к другу.

В животе багажного отсека: видео

В комментариях пользователи сети назвали мужчину настоящей звездой и поблагодарили за качественную работу.