Красоту Турции показали в теплых фотографиях
16 февраля 2022 , 14:29Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Фотограф Эрсин Башар живет в турецком городе Измире. Мужчина много путешествует по своей родной стране и делает "ламповые" фотографии, чтобы подчеркнуть ее красоту и удивительность.
Эрсин – не профессиональный фотограф. Мужчина увлекается фотографией в свободное время. Во время путешествий он никогда не оставляет фотоаппарат и делает колоритные фото.
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Фото Ersin Başar
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Фото Ersin Başar
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Фото Ersin Başar
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Фото Ersin Başar
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Фото Ersin Başar
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Фото Ersin Başar
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