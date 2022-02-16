Красоту Турции показали в теплых фотографиях

Фотограф Эрсин Башар живет в турецком городе Измире. Мужчина много путешествует по своей родной стране и делает "ламповые" фотографии, чтобы подчеркнуть ее красоту и удивительность.

Эрсин – не профессиональный фотограф. Мужчина увлекается фотографией в свободное время. Во время путешествий он никогда не оставляет фотоаппарат и делает колоритные фото.

Читайте Неделя любви: дополнительные скидки до 40% на туры в популярные страны

#1



Фото Ersin Başar

#2



Фото Ersin Başar

#3



Фото Ersin Başar

#4

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.



Фото Ersin Başar

#5



Фото Ersin Başar

Интересно В какие города "убегали" одинокие путешественники на День Святого Валентина

#6



Фото Ersin Başar

В Киеве восстановили уникальный туристический маршрут: смотрите видео