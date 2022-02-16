Красоту Турции показали в теплых фотографиях

16 февраля 2022 , 14:29
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Источник:

Boredpanda

Фотограф Эрсин Башар живет в турецком городе Измире. Мужчина много путешествует по своей родной стране и делает "ламповые" фотографии, чтобы подчеркнуть ее красоту и удивительность.

Эрсин – не профессиональный фотограф. Мужчина увлекается фотографией в свободное время. Во время путешествий он никогда не оставляет фотоаппарат и делает колоритные фото.

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Автор: Аліна Рудченко