Не пить воду из крана и одеваться скромно: советы тем, кто впервые едет в Египет

Перед отпуском за границей рекомендуем ознакомиться с простыми правилами и особенностями каждой страны. Это поможет сэкономить деньги, нервы и не попасть в затруднительную ситуацию.

Многие украинские туристы будут отдыхать в Египте этой зимой. Узнайте, как сделать отдых еще более приятным и комфортным.

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Не пейте воду из крана

Качество водопроводной воды в Египте не очень высокое. Поэтому туристам советуют не употреблять воду из крана. Более того, ее лучше даже не кипятить и не готовить на ней еду.

Водой из крана лучше даже не чистить зубы. Для этого используйте воду в бутылках. Обычно в отелях туристам каждый день бесплатно оставляют в комнатах бутылку воды.

Не находитесь на солнце долго



На курорте обязательно используйте защиту от солнца / Фото Unsplash

Египетское солнце – довольно агрессивное. Именно поэтому туристам советуют загорать с осторожностью. Обязательно используйте крем для загара. В первые дни отпуска лучше выбирать степень защиты не менее 50.

Очень важно не забывать регулярно наносить крем на кожу детей. Также обязательно носите шляпу или панаму от солнца.

Купите алкоголь в аэропорту

До лета еще далеко, но в отпуске хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

В Египте алкоголь иностранного производства можно купить только на территории аэропорта, в элитных барах и гостиницах с "ultra all inclusive". В других случаях, если вы не привезли любимый напиток с собой, придется наслаждаться местными изделиями.

Если же хотите пить привычные напитки, не спешите на туристический автобус, а сначала посетите магазин.

Купайтесь в специальной обуви

На многих пляжах Египта в воде есть кораллы. Неосторожные туристы могут ранить ноги об морских обитателей. Поэтому в Египет советуют брать обувь для купания.

Однако даже резиновая обувь не всегда защищает, например, от игл морского ежа. Поэтому будьте осторожны и следите, куда наступаете во время купания.

Также не стоит трогать ничего руками: смотрите на яркий подводный мир, но не прикасайтесь к нему.



Не касайтесь руками морских рыб и кораллов / Фото Unsplash

Не купайтесь после захода солнца

В темное время активизируются морские обитатели: ежи, хищные рыбы и другие. Поэтому в Египте действует запрет купаться вечером и ночью, о чем вас дополнительно предупредят в отеле.

Одевайтесь скромно

Египет – мусульманская страна со строгими обычаями. Конечно, к туристам относятся достаточно лояльно, но лучше отдавать предпочтение приличным и довольно закрытым вариантам одежды. Так вы продемонстрируете уважение к местным обычаям, а также избежите ненужного внимания.

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Будьте осторожны в городе

Там, где есть туристы, есть и нечестные люди, желающие на них нажиться. В Египте, как и в любой другой стране, нужно держать свои ценные вещи на виду и не класть их в легкодоступные места: например, в карманы. Старайтесь избегать толп, не разговаривайте с подозрительно приветливыми людьми.

Вечером и ночью лучше гулять по компании. Также женщинам не советуют ездить в такси в одиночестве.

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