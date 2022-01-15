Не просто так: зачем нужны крохотные дырочки в иллюминаторах самолетов

Возможно, во время полетов вы замечали, что на окне самолета есть маленькая дырочка. Крошечные отверстия есть на каждом иллюминаторе, и сделано это не просто так.

Дырочки на иллюминаторах выполняют немаловажную функцию, без которой на борту могут возникнуть проблемы. Они помогают сбалансировать воздушное давление снаружи и внутри самолета.

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Отверстия в окнах самолета выполняют важную функцию / Фото The Sun

Окна самолета состоят из 3 разных акриловых слоев. Загадочное отверстие не сквозное – оно есть только в среднем слое. Это позволяет регулировать высокое давление в самолете, чтобы сделать полет более комфортным для пассажиров и экипажа.

И среднее, и наружное стекло достаточно прочные, чтобы выдерживать разницу сами по себе, но в нормальных условиях это давление выдерживает наружное стекло – благодаря вентиляционному отверстию,

– рассказал пилот Марк Ванхенакер.

Дырочка в иллюминаторе имеет еще одно важное значение. Вентиляционное отверстие позволяет влаге выходить из самолета, предотвращающего запотевание окон. Поэтому именно это следует благодарить за возможность любоваться живописными видами с высоты и делать атмосферные фото для соцсетей.

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