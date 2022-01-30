Никогда не помешает: 3 вещи, которые врачи советуют брать с собой в путешествие

Когда речь заходит о сложении вещей в поездку, нужно хорошо думать, что взять нужно, а что будет лишним. Однако врачи советуют не отправляться в путешествие без трех необходимых вещей.

Что нужно взять в путешествие по мнению врачей

Первое, что советуют не забыть – это обезболивающие таблетки. В путешествии может произойти разное – от внезапной головной боли до незначительной травмы, а достать обезболивающее может быть проблематично. Во многих странах таких лекарств нет в свободном доступе, потому что они являются рецептурными.

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Следующий пункт в списке вещей – это компрессионные чулки, которые пригодятся во время полетов, особенно если они продолжительные. Они помогают избежать отеков, которые являются частым атрибутом путешествий на самолете и доставляют немало неудобств.

Последнее, что нужно взять с собой – это солнцезащитное средство. Солнце бывает коварным в любом климате. Ожог можно получить не только на курортном отдыхе, но и во время катания на лыжах, поэтому перестраховаться не помешает никогда.

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