Отдых из детских мечтаний: в Великобритании можно переночевать в переделанной пожарной машине

В Кесвике в Озерном крае Великобритании есть отель, что очень понравится детям и взрослым, которые не прочь вернуться в детство. Там можно переночевать в переоборудованной пожарной машине.

В отеле можно почувствовать себя настоящим пожарным

Это только сначала кажется не очень удобным. На самом же деле в Red Rescue Retreat могут комфортно разместиться 4 человека. Здесь есть спальня с двуспальной кроватью и отдельная комната с двумя односпальными кроватями – идеально для семейного отдыха.

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Детская спальня с односпальными кроватями / Фото Holiday Cottages

Другие удобства в отеле – кухня-гостиная с большим диваном, креслами-мешками и смарт-телевизором. Также здесь есть душ, туалет и даже собственная сауна.

С главной спальни можно спуститься на пожарной шесте / Фото Holiday Cottages

Внутри есть пожарный столб, по которому можно спуститься со второго этажа на первый. Однако по желанию этот выход можно заблокировать, чтобы не беспокоиться о безопасности.

С помощью столба можно быстро и весело оказаться в гостиной / Фото Holiday Cottages

Кроме того, для детей в машине есть отдельная кабина с костюмами пожарных и шлангом. Самые младшие гости Red Rescue Retreat в восторге от этого, ведь могут представить себя настоящими спасателями и вволю играть.

Посетители оставляют отличные отзывы о времени, проведенном в необычном отеле. "Потрясающее место для отдыха. Внуки прекрасно провели время, переодеваясь в пожарных. Там было все необходимое для комфорта и веселья", – поделился один из них.

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