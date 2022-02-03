Отдыхать с умом: какого поведения лучше избегать в Испании, чтобы не попасть в конфуз

Испания – европейская страна, привлекающая все большее число украинских путешественников. Узнайте, какого поведения лучше избегать в Испании, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Культура и обычаи испанцев могут сильно отличаться от украинских. Именно поэтому мы всегда рекомендуем узнать основные особенности страны перед тем, как ехать туда на отдых.

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Лучше не есть на ходу

Испанцы обожают длинные трапезы, которые превращают в особый ритуал. Люди сидят за столом, общаются и пьют вино.

Именно поэтому среди испанцев не принято есть на ходу. Конечно, вам никто не будет ругать и не сделает замечание, однако если хотите почувствовать атмосферу страны – ешьте как испанцы.



Прием еды в Испании – это целый ритуал / Фото Unsplash

Не обсуждайте работу за столом

Такое поведение считают признаком безвкусицы. Во время трапезы принято обсуждать что угодно, кроме важных дел.

Не одевайтесь слишком откровенно

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Испанцы привыкли к жаркой погоде и носят повседневную одежду. Кроме того, легкая закрытая одежда лучше защищает от жары, чем короткая и слишком открытая.

Поэтому лучше одеваться скромно, не шокируя местных жителей слишком откровенными майками и шортами.

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Не ждите, пока за вас заплатят

В Испании принято делить счет на двоих, если вы обедаете в кафе. Женщины также оплачивают свою часть наравне с мужчинами даже на свидании.

Поэтому не нужно пытаться поесть за чей-то счет или наоборот, неустанно пытаться кого-то угостить. Вероятно, вас просто не поймут.

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