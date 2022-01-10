Почему рейсы с пересадкой стоят дешевле, чем прямые: неожиданное объяснение
Источник:Smarter Travel
Кажется, все должно быть наоборот: ведь для рейсов с пересадкой нужно больше ресурсов. Однако в реальности картина другая – те, кто хочет лететь прямыми рейсами, вынуждены платить больше.
Для авиакомпаний так дешевле
Пассажирам кажется, что пересадка – это лишние расходы горючего, необходимость обслуживать больше самолетов и платить зарплату персоналу. Все верно, но есть пункты, где компании могут сократить расходы.
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Путешественники не так активно покупают билеты на длинные рейсы. Авиакомпаниям приходится отправлять самолеты полупустыми, а это убыточно.
В то же время короткие маршруты по популярным направлениям покупают гораздо лучше. Здесь в самолетах почти не бывает свободных мест. Поэтому получается, что компании выгоднее совершить 2 коротких перелета, чем 1 длинный.
Пассажиры будут покупать билеты как в конечный пункт назначения, так и в промежуточный. В среднем лететь с пересадкой для пассажиров дешевле на 32 процента.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Выбирают удобные аэропорты
Пассажиры лучше покупают билеты на рейсы с пересадками / Фото Unsplash
Компании пытаются делать пересадку в хабе – аэропорту, где базируются их самолеты. Так они экономят на обслуживании – эти аэропорты часто предоставляют скидки.
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