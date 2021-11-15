Почему туристам лучше не застилать кровать в отеле: названа причина

Если вы проживаете в отеле в течение нескольких дней или даже недель, то, вероятно, хотите, чтобы вам время от времени меняли постельное белье. Однако застеленная кровать может помешать этому простому ритуалу.

Горничные гостиниц рассказывают, что туристам лучше не застилать кровать ни при выезде, ни тогда, когда они уходят из отеля по делам. Все потому, что там могут просто не сменить постельное белье.

Читайте также Зимнее путешествие в Турцию: почему стоит поехать в Каппадокию и как выбрать тур

Застланную кровать трудно перестелить

Идеально застеленную кровать гораздо сложнее перестелить. Это занимает больше времени и усилий.

Кроме того, если вы тщательно застелили кровать, персонал может подумать, что на ней вообще не спали. В таком случае на ней не сменят постельное белье.



Когда кровать идеально застелена, можно подумать, что на ней не спали / Фото Unsplash

Поэтому сделайте так, чтобы было очевидно: на кровати спали и здесь можно и нужно менять постель.

Как помочь персоналу



Лучшая помощь – снять грязную постель / Фото Unsplash

Если вы действительно хотите помочь горничной, снимите всю грязную постель и соберите полотенца. Положите все вместе, чтобы это было просто взять.

Это значительно сэкономит время и усилия человека, который будет убирать номер.

Вам понравится Альтернатива подушке: интересный лайфхак, который поможет выспаться в самолете

Не оставляйте телевизор включенным

Еще один совет туристам – не оставлять включенный телевизор, когда покидаете номер. Когда горничная слышит, что в комнате работает телевизор, то не может понять, есть ли там кто-то.

Ей придется звонить на стойку регистрации, чтобы узнать, можно ли убирать. Это занимает лишнее время и усилия.