Как получить больше места для ног в самолете: вам понадобятся две сумки

Во время длительных перелетов путешественники нередко ощущают усталость ног. Конечности могут опухать и беспокоить людей. Особенно актуально это для тех, чей рост выше среднего.

Для того что ваши ноги не слишком устали во время полета, нужно разумно расположить свою ручную кладь. Лучший вариант – еще дома разделить свои вещи на 2 сумки.

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Не ставьте большие вещи под ноги

На борту самолетов можно часто увидеть пассажиров, которые ставят свои рюкзаки или женские сумочки под ноги. Люди не хотят оставлять их на верхних полках для ручной клади, ведь там важные вещи: телефон, наушники, кошелек, книга, дополнительная одежда или что-то вкусненькое.

Такие пассажиры вынуждены лететь с согнутыми ногами, не имея возможности их вытянуть. Зато все нужное под рукой – это удобно.

Именно поэтому путешественникам советуют разделить вещи на 2 сумки: в большую сложить все то, что не понадобится вам во время полета. Ее спокойно оставляйте на верхней полке.



Большую сумку оставьте на верхней полке / Фото Unsplash

А в меньшую сумку положите предметы, которые понадобятся вам во время перелета. Как правило, у вас получится совсем мало вещей. Они прекрасно поместятся в крошечную сумочку или котомку, которую можно разместить в кармане на сиденье перед вами.

При регистрации на самолет вам может быть неудобно ходить, увешанном большим количеством сумочек. Попытайтесь сложить свою ручную кладь по принципу "матрешки": положите маленькую сумочку с предметами первой необходимости в больший рюкзак или чемоданчик. А уж перед посадкой или непосредственно на борту достаньте ее.

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Чтобы не потерять маленькую сумочку, до посадки держите ее внутри большой / Фото Unsplash

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