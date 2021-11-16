Праздник ярких эмоций: как встретить Новый год 2022 в Стамбуле

Если мечтаете встретить Новый год в колоритном месте и получить множество впечатлений – добро пожаловать в Стамбул. На новый год туристам здесь предлагают немало замечательных развлечений и все это по достаточно демократичным ценам.

Новый год на кораблике или в роскошном ресторане, семейный праздник или дискотека до утра – в Стамбуле найдутся варианты отдыха на любой вкус. Рассказываем об особенностях погоды и идеях празднования Нового года в этом невероятном городе.

К теме Зимнее путешествие в Турцию: почему стоит поехать в Каппадокию и как выбрать тур

Погода в Стамбуле на Новый год

Хотя в Турции тоже царит зима, погода здесь значительно теплее, чем в Украине. Днем температура обычно составляет 10 – 12 градусов выше нуля.

Когда светит солнце, становится гораздо теплее и комфортнее. Однако Стамбул в снегу – тоже яркое и незабываемое зрелище.

Мерзнуть во время празднований вам не придется, ведь в Турции тщательно заботятся о гостях. Вам непременно выдадут тёплые пледы, а на террасах с красивым видом на город обычно стоят мощные обогреватели.

Идеи для празднования Нового года



Праздничный Стамбул / Фото Shutterstock

Есть традиционные методы встречи Нового года, которые обязательно предложат каждому туристу.

Встретьте Новый год на Галатском мосту. Это мост через бухту Золотой рог, соединяющий старую и новую часть города. Здесь вы сможете любоваться невероятными фейерверками во время наступления Нового года. А продолжить празднование можно в многочисленных рыбных ресторанчиках, расположенных на нижнем уровне моста.

Это мост через бухту Золотой рог, соединяющий старую и новую часть города. Здесь вы сможете любоваться невероятными фейерверками во время наступления Нового года. А продолжить празднование можно в многочисленных рыбных ресторанчиках, расположенных на нижнем уровне моста. Новый год в районе Таксим. Таксим – сердце города, центр ночной жизни. Здесь есть множество ночных клубов, дискотек, баров и так далее. В новогоднюю ночь гостей будут развлекать яркие шоу и вечеринки. Молодежи непременно понравится идея встретить Новый год в Таксиме.

Таксим – сердце города, центр ночной жизни. Здесь есть множество ночных клубов, дискотек, баров и так далее. В новогоднюю ночь гостей будут развлекать яркие шоу и вечеринки. Молодежи непременно понравится идея встретить Новый год в Таксиме. Новый год на кораблике. Популярное среди туристов развлечение. Здесь вы сможете наслаждаться невероятными видами ночного города, плывя по водам Босфора. Гостям предлагают шампанское и легкие закуски. Часто во время новогоднего круиза устраивают шоу и запускают фейерверки.

Популярное среди туристов развлечение. Здесь вы сможете наслаждаться невероятными видами ночного города, плывя по водам Босфора. Гостям предлагают шампанское и легкие закуски. Часто во время новогоднего круиза устраивают шоу и запускают фейерверки. Ресторан с панорамными окнами. В Стамбуле очень много ресторанов, которые поразят гостей панорамой города. Бронируйте столик с таким видом, и вы точно запомните этот Новый год.

Интересно Идея для путешествия в январе: горнолыжная Австрия, которая влюбит в себя каждого

Цены на Новый год в Стамбуле



Зимний город / Фото Shutterstock

Стандартный двухместный номер в отеле на период праздников обойдется от 200 до 400 долларов.

Праздничный ужин в ресторане обойдется около 75 – 100 долларов с человека. Обычно меню включает в себя рыбные и мясные блюда, пиво, шампанское и местные напитки. Некоторые заведения разрешают посетителям принести с собой алкоголь.

Празднование в ночных клубах обойдется в 100 долларов за ночь. Фешенебельные заведения могут обойтись и в 600 – 700 долларов с человека.

Впрочем, в некоторых клубах можно заплатить только за вход: около 30 – 50 долларов. За эти деньги вы увидите шоу, а за напитки и еду придется платить отдельно.

Празднование Нового года на кораблике стоит от 150 долларов с человека.