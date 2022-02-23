Прямо в центре города: в Лондоне нашли самую большую римскую мозаику за последние 50 лет

Британские археологи обнаружили в центре Лондона часть мозаичного пола римского периода. Она стала самой большой из подобных, найденных здесь за последние полвека.

В Лондоне обнаружили большую римскую мозаику

Исследователи Музея лондонской археологии (MOLA) считают, что нашли 8-метровый фрагмент пола римской столовой в особняке либо гостинице для высоких чинов.

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Они предполагают, что в этом помещении стояли обеденные кушетки, сидя на которых люди откидывались и любовались декоративным полом. Вероятно, стены также были богато украшены.

Мозаику нашли во время раскопок в центре Лондона / Фото MOLA

Мозаика состоит из двух панелей. На ней изображены большие яркие цветы, окруженные переплетенными полосами, и лотос с разнообразными геометрическими элементами, среди которых есть узор, известный как узел Соломона.

Находку датируют 2 – 3 веками. Специалист по римской мозаике Дэвид Нил считает, что этот дизайн – работа команды мозаичных художников под названием "группа Аканта", работавших в Лондоне и создавших собственный уникальный стиль.

Это уникальная находка в Лондоне. Для меня было честью поработать на таком большом участке, где римская археология не была повреждена более поздней деятельностью,

– поделилась руководительница раскопок музея Антониетта Лерц.

Мозаику датируют 2 – 3 веками / Фото MOLA

Недалеко от мозаики обнаружили следы еще одного римского здания, которое, вероятно, было резиденцией состоятельного человека или семьи. Там нашли остатки расписанных стен, мозаичных полов терраццо, а также монеты и драгоценности. Среди них – декорированная бронзовая брошь, костяная шпилька и швейная игла.

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“Это было во времена расцвета римского Лондона. У зданий на этом участке был очень высокий статус, а здешние люди жили хорошей жизнью”, – добавила Антониетта Лерц.

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Найденную мозаику планируют снять и законсервировать. Есть надежда, что в будущем ее выставят на всеобщее обозрение, чтобы все желающие смогли поближе познакомиться с этой страницей истории Лондона.

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