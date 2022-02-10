Как провести 3 дня в Стамбуле: советы от украинской актрисы

Люди, которые думают, что Турция интересна только летом, очень ошибаются. Актриса сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив провела 3 дней в Стамбуле и разрушила этот стереотип.

Украинцы очень часто выбирают Турцию в летний сезон отпусков, однако здесь есть чем заняться круглый год. Чего только стоит турецкая кухня, объединившая в себе опыт многих культур. Виталина Библив недавно вернулась из Стамбула и решила поделиться своим опытом с туристами.

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Стамбул глазами Виталины Библив

Первая рекомендация Виталины – пожалуй, самые известные достопримечательности Стамбула. Собор Святой Софии как сохранившийся до наших дней величественный образец византийской архитектуры и Голубая мечеть, которая считается главной исламской святыней города, подарят путешественникам незабываемые впечатления.

Собор Святой Софии в Стамбуле / Фото Unsplash

Знакомство со Стамбулом невозможно представить без Гранд-Базара – огромного рынка, занимающего немало местных кварталов. Сюда следует идти не только за яркими товарами и ароматными специями, но и за неповторимой атмосферой.

Виталина говорит, что на этом рынке можно провести целую неделю. Это и неудивительно, ведь внутри есть 61 улица, 4400 магазинов, 2195 ателье, 18 фонтанов, 12 мечетей, 12 складов, одна школа, одна баня и несколько кафе. Актриса советует обязательно попробовать здесь знаменитое турецкое мороженое дондурма. Оно особенно не только своим вкусом, но и подачей – получить желаемый вафельный стаканчик не так просто.

Стамбульский Гранд-Базаар / Фото Unsplash

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Следующий пункт назначения – пролив Босфор. Чтобы увидеть его, нужно просто выйти на набережную. Созерцание живописных пейзажей Виталина советует объединить с чашечкой настоящего турецкого кофе. После этого можно прогуляться по площади Ипподром и посетить церковь святой Ирины. "В ней нет ни одной иконы. Место, в котором ты полностью растворяешься", – поделилась впечатлениями актриса.

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Актриса в Стамбуле / Фото Виталины Библив

Все эти места легко посетить за 3 дня, однако Виталина говорит, что этого недостаточно, чтобы хорошо познакомиться со Стамбулом. Поэтому актриса очень хочет вернуться туда снова, чтобы увидеть и узнать еще больше.

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