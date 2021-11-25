Путешествия в тренде: 10 самых популярных туристических направлений в тиктоке

Тикток как одна из самых популярных соцсетей, несомненно, влияет на формирование трендов почти во всех сферах нашей жизни. Путешествия не стали исключением.

Компания Bounce, которая устанавливает камеры хранения для хранения багажа по всему миру, проанализировала количество просмотров роликов по хештегам туристических направлений, и определила самые популярные из них. В целон, эти видео посмотрели десятки миллиардов раз, поэтому нет сомнений, что многие туристы отправились в путешествие, вдохновившись ими.

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#1 Нью-Йорк

#2 Дубай

#7 Мумбаи

#8 Гавайи

#9 Майами

#10 Торонто