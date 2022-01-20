Сказочный дворец: чем может удивить замок Спящей Красавицы в парижском Диснейленде

О знаменитом замке Спящей Красавицы в Диснейленде Парижа знают даже те, кто никогда там не бывал. Этот дворец – визитная карточка и главная достопримечательность парка.

Одного взгляда на замок достаточно, чтобы мгновенно почувствовать волшебную атмосферу и перенестись в детство. Однако дворец может удивить не только своим внешним видом.

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Это единственный в мире замок Disney, где живет дракон

Не многие знают, что в замке Спящей Красавицы живет дракон. Обычно люди делают фото здания и отправляются на аттракционе, однако если спуститься в подвал дворца, можно встретить это огнедышащее существо.

Дракон, живущий в замке Спящей Красавицы / Фото Disney Fandom

Конечно, это не живой дракон. Но этого сразу и не скажешь. 24-метровое существо является одним из крупнейших реалистичных персонажей Audio-Animatronics, специально созданных Walt Disney Imagineering. Обычно дракон спит, но когда в его подвал наведываются посетители, он просыпается и рычит на них.

На здании 14 оттенков розового

На первый взгляд это не заметно, но на здании замка Спящей Красавицы есть 14 оттенков розового. Их использовали для того, чтобы дворец выглядел живее. Во время недавней реконструкции замка его покрасили вручную и израсходовали 1200 литров краски.

Замок смотрит на север не просто так

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Фото замка всегда удаются / Фото Disneyland Paris

Замок Спящей Красавицы, как и все замки Диснейленда, смотрит на север. Это сделано не просто так, а чтобы солнце никогда не проходило позади него. Только так гости парка смогут сделать идеальное фото замка в любое время.

Дворец поражает своими размерами

Замок Спящей Красавицы действительно монументальный. Общая высота здания – 42 метра, а его самой высокой башни – около 16 метров. Вес дворца оценивается в 15 тонн.

Это самый популярный замок в Европе

Парижский Диснейленд является самой главной туристической достопримечательностью в Европе, куда ежегодно приезжают миллионы посетителей. Именно поэтому и замок Спящей Красавицы считается самым популярным и посещаемым европейским замком.

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