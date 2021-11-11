Мальдивы восстановили экономику на 70%: что это значит для туристов

Возвращение туристов на райские пляжи укрепило экономику Мальдив. Она восстановилась до 70% от уровня к пандемии. Это произошло благодаря тому, что островная страна одной из первых открыла границы для отдыхающих.

Островной архипелаг с белоснежными пляжами за год стремительно восстановил показатели туризма и укрепил валюту. По оценкам международного рейтингового агентства, с такими темпами полное восстановление произойдет уже через год.

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Почти оправились от пандемии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило информацию об экономической ситуации на Мальдивах. Благодаря тому, что уровень туризма поднялся до 70% от уровня к пандемии, кредитный рейтинг островного государства также увеличился.

Мы предполагаем постепенную дальнейшую нормализацию прибытия туристов до более чем 80% от уровня к пандемии в 2022 году и примерно до 100% в 2023 году,

– отметили в Fitch.

О столь высоких показателях заговорили после того, как конкурирующая компания Moody's снизила рейтинг соседней Шри-Ланки на одну строчку. Из-за нехватки иностранной валюты экономика другого курорта уступила Мальдивам.

В 2019 году Мальдивы привлекли рекордные 1,7 миллиона иностранных туристов. По данным правительства, чаще всего посетителями были граждане Китая.

Из-за пандемии власти отделили курорты от населенных островов, поэтому на Мальдивах достаточно низкий показатель заболеваемости и смертности от COVID-19. В настоящее время правительство продолжает улучшать инфраструктуру. Здесь строят новый терминал аэропорта и строят дополнительные курорты, чтобы как можно больше людей стремились провести свой отдых на одном из островов.