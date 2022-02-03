Увлекательный дайвинг и кинодеревня: чем заняться и что посмотреть на Мальте

Мальта – невероятное место для отдыха, которое порадует путешественников жаркой погодой, отличными пляжами и интересной историей. Но чтобы в отпуске ничего не пропустить, следует подготовиться.

Туристам, приезжающим на Мальту, будет чем заняться. Островная страна предлагает им интересные локации и увлекательные занятия. О лучших из них – читайте дальше.

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Остров Гозо

Мальтийский остров Гозо / Фото Visit Gozo

Один из островов Мальты Гозо считают самым живописным. Уютные города и комфортабельные пляжи делают его идеальным местом для активного и спокойного отдыха.

Цитадель в городе Виктория – одна из главных достопримечательностей Гозо. Из этой старинной крепости открывается удивительный панорамный вид на море и окрестности острова. Недавно ее полностью отреставрировали, чтобы сделать отдых и досуг туристов еще более интересным.

Голубая лагуна

Голубая лагуна на самом маленьком острове Мальты Комино полностью оправдывает свое название, ведь впечатляет посетителей кристально чистой водой на белом песчаном пляже. Это место особенно нравится семьям с детьми, ведь в лагуне вода остается теплой круглый год.

Мальтийская Голубая лагуна: смотрите видео

Деревня Попай

Деревня Попай был специально построен для старого одноименного фильма с Робином Уильямсом в главной роли. Хотя фильм вышел в прокат еще в 1980 году, локация стала туристической достопримечательностью. Там до сих пор работают актеры в тематических костюмах и есть много вариантов развлечений для детей – водные батуты, прогулочные лодки и городок Санты, где эльфы делают игрушки для детей.

Кинопоселок Попай / Фото Popeye Malta

Храмы Хаджар-Ким и Мнайдра

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь

Древний храм Хаджар-Ким / Фото Viator

Мальтийские храмы Хаджар-Ким и Мнайдра считают старейшими отдельно стоящими храмами в мире. Они датированы 3600 – 3200 годами до нашей эры. Эти достопримечательности являются объектом наследия ЮНЕСКО, поэтому обязательно понравятся туристам, которые интересуются историей.

Подводное плавание

Дайвинг на Мальте / Фото Visit Gozo

На Мальте есть отличные условия для дайвинга, поэтому любители этого развлечения обязательно должны попробовать погрузиться в яркий подводный мир. Чистое Средиземное море, живописный риф и трассы разных уровней обеспечат незабываемые впечатления. Им понравятся не только морские флора и фауна, но и возможность подплыть к обломкам 2700-летнего корабля.

Местная еда

Путешествие в новую страну не может обойтись без местной кухни. Лучшее, что можно попробовать на Мальте – это разнообразные морепродукты и рыба. Кроме того, туристам советуют попробовать и другие блюда – бобовую пасту бигилла, мальтийский сыр джбейна, тушеного кролика фенката, печенье с марципановой начинкой фиголла.

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