Важное открытие: в стамбульской пещере времен палеолита обнаружили новые галереи

Исследователи обнаружили новые галереи в одной из самых известных и старых пещер Стамбула Яримбургаз. Благодаря этой находке учёные смогут посмотреть на историю под другим углом.

Пещера Яримбургаз была заселена еще в эпоху палеолита, а ее история насчитывает миллионы лет. В первый раз ученые проявили к ней интерес в 19 веке. Первым, кто провел там геологическое исследование, был австрийский минералог Карл Эдуард Хаммершмидт, также известный как Абдулла Бэй.

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С тех пор археологи и геологи сильно продвинулись в исследованиях пещеры, а теперь и спелеологи начали экспедицию в ранее неизученные ее части.

Спелеолог из экспедиционной группы доктор Метин Альбукрек рассказал, что работавшая в Яримбургаге в 1985 – 1986 годах группа создала подробную карту пещеры. Однако новая экспедиция обнаружила, что галереи простираются дальше, чем предполагали исследователи.

Исследователи в недавно найденной галерее Яримбургаза / Фото Anadolu Agency

Так они нашли новые галереи, расположенные примерно на 1 километр ниже входа в пещеру. Следов жизнедеятельности древних людей там пока не нашли, но есть и радостная новость – сталактиты и сталагмиты остались невредимыми. В пещере проведут дальнейшие исследования, чтобы попытаться найти и подробно изучить признаки того, что там обитали люди и другие виды.

Пещера Яримбургаз в Стамбуле / Фото Anadolu Agency

Работа спелеологов направлена ​​на сохранение Яримбургаза для пещерного туризма. "Это редкое и ценное место в Турции. Яримбургаз является вторым местом с палеолитическими находками наряду с пещерой Караин в Анталии", – рассказал еще один участник экспедиции доктор Эмре Куручайырли.

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