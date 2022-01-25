Важные советы, как подготовиться к зимнему походу в горы

Неопытным туристам советуют ни в коем случае не уходить в зимние горы самим. Даже тем, кто уже не раз бывал в походах, обязательно нужно тщательно собрать снаряжение и проверить прогноз погоды.

Что нужно иметь с собой

Обязательно одевайтесь тепло и имейте в своем рюкзаке запасную одежду. В поход нужно одеваться по принципу "капусты": термобелье, флисовая кофта и брюки, куртка и трекинговые брюки.

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Не поленитесь и возьмите с собой дополнительные слои одежды: ими могут стать пуховая куртка, запасные перчатки, которые вы наденете под вас на штормовые или лыжные брюки, еще один комплект носков, теплый баф, который можно надеть на голову.

Позаботьтесь, чтобы вам было чем утеплить каждую часть тела на случай, если замерзнете в своей одежде. Если же станет слишком тепло, часть одежды можно снять и положить в рюкзак.

В рюкзаке туриста, отправляющегося в зимний поход, обязательно должны быть:

аптечка,

фонарик,

запасные батарейки,

спички и зажигалка,

спасательное одеяло,

телефон с загруженными оффлайн-картами региона,

заряженный павер-бэнк, а лучше несколько.



Тщательная подготовка к зимнему походу может спасти жизнь / Фото Unsplash

Чтобы телефон и павер-бенки не разрядились на морозе, держите их поближе к телу. Во время ночевки обязательно берите их в спальник.

Возьмите еду и теплые напитки

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Во время зимнего похода аппетит сильно растет. Даже если вы отправляетесь на несколькочасовую прогулку, позаботьтесь о запасе пищи и воды.

Не поленитесь и возьмите термос с горячим чаем – теплый напиток не только согреет на морозе, но и поднимет настроение. А вот алкоголь во время похода – суровое табу. Он способствует переохлаждению тела, снижает внимательность и концентрацию и может привести к непоправимым последствиям.

Перед походом обязательно проследите за прогнозом погоды. Если спасатели предупреждают о лавинах – ни в коем случае не отправляйтесь в горы.

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Во время похода нельзя отставать от группы или оставлять членов группы самих. Перед отправкой в ​​заснеженные горы обязательно зарегистрируйтесь у спасателей и возьмите их контакты для экстренной связи. Если заблудились, получили травму и так далее – сразу свяжитесь со спасателями.

Для украинских туристов разработали приложение "Спасение в горах", которое поможет связаться со спасателями даже в местах, где отсутствует покрытие.

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