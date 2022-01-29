Все отели Шарм-эль-Шейха заставят стать экологичными: что это значит

Власти Египта обязали все туристические заведения популярного места для отдыха получить "зеленые сертификаты". Эти документы должны удостоверить, что локация работает в соответствии с экологическими требованиями.

В Египте было издано постановление, согласно которому все гостиничные и туристические заведения курорта Шарм-эль-Шейх должны получить "зеленый сертификат". Этим международным сертификатом учреждения должны подтвердить, что работают с использованием экологически чистых методов и в соответствии с концепцией устойчивого туризма.

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Что такое устойчивый туризм

Это концепция развития туризма, при реализации которой заботятся и об обеспечении всех потребностей туристов, и о сохранении памятников и природы для последующих поколений.

Источник: Это концепция развития туризма, при реализации которой заботятся и об обеспечении всех потребностей туристов, и о сохранении памятников и природы для последующих поколений.Источник: Википедия

Отелям и другим туристическим локациям дают полгода для того, чтобы привести свою работу в соответствие с требованиями. Об этом сообщил Министр туризма и старины Халед Эль-Анани.



Отели Шарм-эль-Шейха заставят работать в соответствии с экологическими требованиями / Фото Unsplash

Новые требования к учреждениям были приняты на 27-й Конференции сторон по изменению климата (COP 27). Отныне Министерство туризма и древностей будет заботиться о том, чтобы египетские туристические локации работали в экологическом русле.

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Стратегию будут реализовывать до 2030 года. Страна будет пытаться перейти к "зеленой" экономике и реализовывать экологически чистые практики.

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