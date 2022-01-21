Важливе відкриття: у стамбульській печері часів палеоліту виявили нові галереї

Дослідники виявили нові галереї в одній з найвідоміших та найстаріших печер Стамбула Яримбургаз. Завдяки цій знахідці вчені зможуть подивитися на історію під іншим кутом.

Печера Яримбургаз була заселена ще в епоху палеоліту, а її історія налічує мільйони років. Вперше вчені виявили до неї інтерес у 19 столітті. Першим, хто провів там геологічне дослідження, був австрійський мінералог Карл Едуард Хаммершмідт, також відомий як Абдулла Бей.

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Відтоді археологи та геологи неабияк просунулися у дослідженнях печери, а тепер і спелеологи розпочали експедицію до раніше невивчених її частин.

Спелеолог з експедиційної групи доктор Метін Альбукрек розповів, що група, яка працювала в Яримбургазі у 1985 – 1986 роках створила детальну карту печери. Однак нова експедиція виявила, що галереї простягаються далі, ніж припускали дослідники.

Дослідники у нещодавно знайденій галереї Яримбургазу / Фото Anadolu Agency

Так вони знайшли нові галереї, розташовані приблизно на 1 кілометр нижче за вхід до печери. Слідів життєдіяльності давніх людей там поки що не знайшли, але є й радісна новина – сталактити та сталагміти залишилися неушкодженими. У печері проведуть подальші дослідження, аби спробувати знайти та детально вивчити ознаки того, що там мешкали люди й інші види.

Печера Яримбургаз у Стамбулі / Фото Anadolu Agency

Наразі робота спелеологів направлена на збереження Яримбургазу для печерного туризму. "Це рідкісне та цінне місце у Туреччині. Яримбургаз є лише другим місцем з палеолітичними знахідками наряду з печерою Караїн в Анталії", – розповів ще один учасник експедиції доктор Емре Куручайирли.

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