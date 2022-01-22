Відпочинок з дитячих мрій: у Великій Британії можна переночувати у переробленій пожежній машині

У Кесвіку в Озерному краї Великої Британії є готель, що дуже сподобається дітям і дорослим, які не проти повернутися у дитинство. Там можна переночувати у переобладнаній пожежній машині.

У готелі можна відчути себе справжнім пожежником

Це лише спершу здається не дуже зручним. Насправді ж у Red Rescue Retreat можуть комфортно розміститися 4 людини. Тут є спальня з двоспальним ліжком та окрема кімната з двома односпальними ліжками – ідеально для сімейного відпочинку.

Це цікаво Турецький курорт Ерджієс: запаморочливі знижки на гірськолижний відпочинок у високий сезон

Дитяча спальня з односпальними ліжками / Фото Holiday Cottages

З інших зручностей у готелі – кухня-вітальня з великими диваном, кріслами-мішками та смарттелевізором. Також тут є душ, туалет і навіть власна сауна.

З головної спальні можна спуститися на пожежній жердині / Фото Holiday Cottages

Всередині є пожежний стовп, яким можна спуститися з другого поверху на перший. Однак, за бажанням цей вихід можна заблокувати, щоб не турбуватися за безпеку.

За допомогою стовпа можна швидко та весело опинитися у вітальні / Фото Holiday Cottages

Крім того, для дітей у машині є окрема кабіна з костюмами пожежників та шлангом. Наймолодші гості Red Rescue Retreat у захваті від цього, адже мають можливість уявити себе справжніми рятівниками та гратися досхочу.

Відвідувачі залишають чудові відгуки про час, проведений у незвичному готелі. "Приголомшливе місце для відпочинку. Онуки прекрасно провели час, переодягаючись у пожежників. Там було все необхідне для комфорту та веселощів", – поділився один із них.

Цікава історія сервісу Airbnb: дивіться відео