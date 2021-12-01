Як безпечно подорожувати самому: 15 розумних порад від досвідчених туристів

Чимало людей відмовляються від подорожей, бо не мають компанії. Тим часом у світі стають все популярнішими соло-подорожі: коли ви мандруєте самостійно, без попутників.

Самостійні подорожі – неймовірний досвід, однак під час таких мандрівок потрібно ретельно дбати про особисту безпеку. Ці поради допоможуть відкривати світ із задоволенням і без страху.

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Як подорожувати безпечно



Дотримуйтеся правил безпеки, щоб мандрівка минула без пригод / Фото Unsplash

Подорожуйте з уявною "половинкою". Можна навіть одягнути на палець фальшиву обручку – це допоможе уникнути зайвої уваги. Не розповідайте незнайомцям, що ви мандруєте самі – на такі запитання сміливо кажіть, що ваш "чоловік" або "дружина" скоро прийде. Придбайте місцеву сім-карту, активуйте її та введіть в пам'ять телефону екстренні номери: поліції, швидкої допомоги, посольства вашої держави, рецепції вашого готелю. Не публікуйте фото в соцмережах у режимі реального часу. Ви не знаєте, хто може стежити за вашими світлинами та геомітками. Тому краще тримати в секреті своє поточне місцеперебування.

Фото з відпустки в соцмережах також можуть стати сигналом для злодіїв, щоСаме тому найкращий варіант – публікувати фото вже після мандрівки.



Не публікуйте фото з подорожі в режимі реального часу / Фото Unsplash

Прочитайте поради щодо правил поведінки в конкретній країні. Також корисно дізнатися відгуки мандрівників, щоб користуватися прикладами з реального досвіду. Якщо маєте поганий зір, не забудьте взяти додаткову пару окулярів або лінз. Добре бачити – важлива вимога для комфортної та безпечної подорожі. Розділіть готівку та складіть її до різних потаємних місць. Частину грошей найкраще залишити в готелі. Не носіть із собою всі гроші та картки без нагальної потреби. Якщо сідаєте у таксі, запам'ятовуйте номерний знак, назву служби, номер таксиста на його іменному медальйоні тощо. Найкраще – одразу надсилати цю інформацію довіреній людині. Це можна зробити через інтернет або за допомогою sms-повідомлення.



Спробуйте не дивитися у карту, а користуватися голосовими підказками / Фото Unsplash

Спробуйте не заглядати до карти увесь час, а користуватися навушниками та голосовими підказками. Так буде здаватися, що ви не турист, а місцевий мешканець. Найкраще – йти вулицею впевнено, з гордо піднятою головою та досить швидким кроком. Так небажані незнайомці менше турбуватимуть вас. Якщо вам потрібно на деякий залишити свою валізу без нагляду, обов'язково заберіть звідти всі цінні речі: гроші, документи, телефон та фотоапарат. Втратити одяг не страшно, а от без грошей та документів вам буде непросто. Плануйте приїзд та від'їзд з міста на світлий час доби – так безпечніше пересуватися. Якщо ви жінка, бронюйте місця у жіночих кімнатах в хостелах. Так безпечніше, а ще ви можете познайомитися з іншими мандрівницями та досліджувати місто разом.

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Завжди чітко знайте свій маршрут / Фото Unsplash