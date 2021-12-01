Як безпечно подорожувати самому: 15 розумних порад від досвідчених туристів

1 грудня 2021 , 15:39
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Джерело:

BuzzFeed

Чимало людей відмовляються від подорожей, бо не мають компанії. Тим часом у світі стають все популярнішими соло-подорожі: коли ви мандруєте самостійно, без попутників.

Самостійні подорожі – неймовірний досвід, однак під час таких мандрівок потрібно ретельно дбати про особисту безпеку. Ці поради допоможуть відкривати світ із задоволенням і без страху.

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Як подорожувати безпечно


Дотримуйтеся правил безпеки, щоб мандрівка минула без пригод / Фото Unsplash

  1. Подорожуйте з уявною "половинкою". Можна навіть одягнути на палець фальшиву обручку – це допоможе уникнути зайвої уваги. Не розповідайте незнайомцям, що ви мандруєте самі – на такі запитання сміливо кажіть, що ваш "чоловік" або "дружина" скоро прийде.
  2. Придбайте місцеву сім-карту, активуйте її та введіть в пам'ять телефону екстренні номери: поліції, швидкої допомоги, посольства вашої держави, рецепції вашого готелю.
  3. Не публікуйте фото в соцмережах у режимі реального часу. Ви не знаєте, хто може стежити за вашими світлинами та геомітками. Тому краще тримати в секреті своє поточне місцеперебування.
Важливо! Фото з відпустки в соцмережах також можуть стати сигналом для злодіїв, що ваш дім зараз пустий. Саме тому найкращий варіант – публікувати фото вже після мандрівки.


Не публікуйте фото з подорожі в режимі реального часу / Фото Unsplash

  1. Прочитайте поради щодо правил поведінки в конкретній країні. Також корисно дізнатися відгуки мандрівників, щоб користуватися прикладами з реального досвіду.
  2. Якщо маєте поганий зір, не забудьте взяти додаткову пару окулярів або лінз. Добре бачити – важлива вимога для комфортної та безпечної подорожі.
  3. Розділіть готівку та складіть її до різних потаємних місць. Частину грошей найкраще залишити в готелі. Не носіть із собою всі гроші та картки без нагальної потреби.
  4. Якщо сідаєте у таксі, запам'ятовуйте номерний знак, назву служби, номер таксиста на його іменному медальйоні тощо. Найкраще – одразу надсилати цю інформацію довіреній людині. Це можна зробити через інтернет або за допомогою sms-повідомлення.


Спробуйте не дивитися у карту, а користуватися голосовими підказками / Фото Unsplash

  1. Спробуйте не заглядати до карти увесь час, а користуватися навушниками та голосовими підказками. Так буде здаватися, що ви не турист, а місцевий мешканець.
  2. Найкраще – йти вулицею впевнено, з гордо піднятою головою та досить швидким кроком. Так небажані незнайомці менше турбуватимуть вас.
  3. Якщо вам потрібно на деякий залишити свою валізу без нагляду, обов'язково заберіть звідти всі цінні речі: гроші, документи, телефон та фотоапарат. Втратити одяг не страшно, а от без грошей та документів вам буде непросто.
  4. Плануйте приїзд та від'їзд з міста на світлий час доби – так безпечніше пересуватися.
  5. Якщо ви жінка, бронюйте місця у жіночих кімнатах в хостелах. Так безпечніше, а ще ви можете познайомитися з іншими мандрівницями та досліджувати місто разом.

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Завжди чітко знайте свій маршрут / Фото Unsplash

  1. Довіряйте собі. У подорожах чимало людей знайомляться, спілкуються та знаходять друзів. Однак якщо хтось надто привітний до вас, це може викликати підозру. Не довіряйте сліпо кожній товариській людині, яка трапиться на вашому шляху.
  2. Обов'язково відзначте на карті свій готель або хостел. Так ви зможете прокласти маршрут та повернутися туди з будь-якої точки.
  3. Завжди знайте, куди ви прямуєте, як доїхати до потрібної вам локації та дістатися звідти до готелю.
Автор: Аліна Рудченко