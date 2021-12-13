Як отримати 3 місця в літаку, якщо подорожуєте удвох: оригінальний лайфхак

Цей спосіб може допомогти при неповному завантаженні літака. Втім, навіть якщо всі місця будуть зайняті, ви все одно будете у виграші – тому неодмінно спробуйте його.

Цей метод працює у літаках, де кожен ряд має 3 місця. Якщо ви подорожуєте удвох, бронюйте місця біля вікна та проходу.

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Є шанс, що посередині ніхто не сяде

Навряд чи хтось захоче обирати місце посередині. Тобто є шанс, що між вами так ніхто й не сяде.

Втім, навіть якщо літак буде заповнений людьми та всі місця будуть зайняті – ви не пошкодуєте про свій вибір. Ви можете попросити людину посередині помінятися. Зазвичай усі роблять це з радістю – мало хто хоче сидіти посередині.



Спробуйте забронювати місця, уникаючи середнього / Фото Unsplash

Що треба зробити, коли сідаєте у літак

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Усім мандрівникам варто продезінфікувати відкидний столик для їжі – там збирається безліч бактерій. Також у польоті не радять користуватися багаторазовими ковдрами.

Якщо вашу ковдру дали вам без вакуумного пакування – краще залиште її в стороні. Навряд чи це предмет випрали перед тим, як пропонувати наступним пасажирам.

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А щоб не витрачати зайвих коштів в аеропорту, туристам радять:

принести із собою чашку з пакетиками чаю або заваркою кави,

взяти заморожену воду – є шанс, що її пропустять через особистий огляд.

шукати безкоштовний Wi-Fi поблизу лаунж-залів тощо.

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