Як отримати більше місця для ніг в літаку: вам знадобляться 2 сумки

Під час тривалих перельотів мандрівники нерідко відчувають втому ніг. Кінцівки можуть набрякати й турбувати людей. Особливо актуально це для тих, чий зріст вище середнього.

Для того, що ваші ноги не надто втомилися під час польоту, потрібно розумно розташувати свою ручну поклажу. Найкращий варіант – ще вдома розділити свої речі на 2 сумки.

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Не ставте великі речі під ноги

На борту літаків можна нерідко побачити пасажирів, які ставлять свої рюкзаки або жіночі сумочки під ноги. Люди не хочуть залишати їх на верхніх полицях для ручної поклажі, адже там – важливі речі: телефон, навушники, гаманець, книга, додатковий одяг або щось смачненьке.

Такі пасажири змушені летіти із зігнутими ногами, не маючи можливості їх витягнути. Зате все необхідне під рукою – це зручно.

Саме тому мандрівникам радять розділити речі на 2 сумки: у більшу скласти все те, що не знадобиться вам під час польоту. Її спокійно залишайте на верхній полиці.



Більшу сумку залиште на верхній полиці / Фото Unsplash

А до меншої сумки складіть предмети, що знадобляться вам під час перельоту. Як правило, у вас вийде зовсім мало речей. Вони чудово помістяться в крихітну сумочку або торбинку, яку можна розмістити в кишені на сидінні перед вами.

Під час реєстрації на літак вам може бути незручно ходити, обвішаному великою кількістю сумочок. Спробуйте скласти свою ручну поклажу за принципом "матрьошки": покладіть маленьку сумочку з предметами першої необхідності у більший рюкзак чи валізу. А вже перед посадкою або безпосередньо на борту дістаньте її.

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Щоб не загубити маленьку сумочку, до посадки тримайте її всередині більшої / Фото Unsplash

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