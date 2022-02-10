Як провести 3 дні у Стамбулі: поради від української акторки

Люди, які думають, що Туреччина цікава лише влітку, неабияк помиляються. Акторка серіалу "Будиночок на щастя" Віталіна Біблів провела 3 днів у Стамбулі й зруйнувала цей стереотип.

Українці дуже часто обирають Туреччину у літній сезон відпусток, однак тут є чим зайнятися цілий рік. Чого лише варта турецька кухня, що об'єднала у собі досвід багатьох культур. Віталіна Біблів нещодавно повернулася зі Стамбула й вирішила поділитися своїм досвідом з туристами.

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Стамбул очима Віталіни Біблів

Перша рекомендація Віталіни – мабуть, найвідоміші пам'ятки Стамбула. Собор Святої Софії як величний зразок візантійської архітектури, що зберігся до нашого часу, та Блакитна мечеть, яка вважається головною ісламською святинею міста, подарують мандрівникам незабутні враження.

Собор Святої Софії у Стамбулі / Фото Unsplash

Знайомство зі Стамбулом неможливо уявити без Гранд-Базару – величезного ринку, що займає чимало місцевих кварталів. Сюди варто йти не лише за яскравими товарами та ароматними спеціями, а й за неповторною атмосферою.

Віталіна каже, що на цьому базарі можна провести цілий тиждень. Це й не дивно, адже всередині є 61 вулиця, 4400 крамниць, 2195 ательє, 18 фонтанів, 12 мечетей, 12 складів, одна школа, одна лазня та кілька кафе. Акторка радить обов'язково скуштувати тут знамените турецьке морозиво дондурма. Воно особливе не лише своїм смаком, а й подачею – отримати бажаний вафельний стаканчик не так просто.

Стамбульський Гранд-Базаар / Фото Unsplash

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Наступний пункт призначення – протока Босфор. Аби побачити її, потрібно просто вийти на набережну. Споглядання мальовничих пейзажів Віталіна радить поєднати з філіжанкою справжньої турецької кави. Після цього можна прогулятися площею Іподром та відвідати церкву святої Ірини. "У ній немає жодної ікони. Місце, в якому ти цілковито розчиняєшся", – поділилася враженнями актриса.

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Акторка у Стамбулі / Фото Віталіни Біблів

Усі ці місця легко відвідати за 3 дні, однак Віталіна каже, що цього часу недостатньо, щоб добре познайомитися зі Стамбулом. Саме тому акторка дуже хоче повернутися туди знову, аби побачити та дізнатися ще більше.

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