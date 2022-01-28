Їжа економ-класу: американцю в літаку дісталася крихітна порція, що насмішила мережу

Усі, хто літав лоукостами, знають, що інколи на рейсах взагалі не годують, а іноді дають якийсь скромний перекус. Цього разу "скромність" порції вразила туриста і він записав її на відео.

Авіакомпанії нерідко намагаються економити на харчуванні. Користувач ресурсу Reddit зняв відео про те, чим його пригостили на борту.

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Хлопець летів рейсом однієї з американських авіакомпаній. На відео він відкриває пакуночок з кренделями. На столик випадає одне-єдине печиво.

Розмір порції дуже розсмішив пасажира та його дівчину. Втім, вони бачили, що в інших пасажирів нормальні порції. Однак молоді люди не стали просити про нові пакуночки, адже не були голодними.

Дивіться відео про крихітну порцію, що дісталася американцю

Користувачі мережі коментують курйоз:

"Низькокалорійний перекус!".

"За раз все не з'їси".

"Справжня їжа економкласу".

"Люди, які затвердили ці порції, – гобіти".

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