Захопливий дайвінг та кіноселище: чим зайнятися та що подивитися на Мальті

Мальта – неймовірне місце для відпочинку, яке потішить мандрівників спекотною погодою, чудовими пляжами та цікавою історією. Але щоб у відпустці нічого не пропустити, варто підготуватися.

Туристам, які приїжджають на Мальту, буде чим зайнятися. Острівна країна пропонує їм цікаві локації та захопливі заняття. Про найкращі з них – читайте далі.

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Острів Гозо

Мальтійський острів Гозо / Фото Visit Gozo

Гозо, один з островів Мальти, вважають наймальовничішим. Затишні міста та комфортні пляжі роблять його ідеальним місцем для активного та спокійного відпочинку.

Цитадель у місті Вікторія – одна з головних туристичних пам'яток Гозо. З цієї старовинної фортеці відкривається дивовижний панорамний краєвид на море та околиці острова. Нещодавно її повністю відреставрували, аби зробити відпочинок та дозвілля туристів ще цікавішим.

Блакитна лагуна

Блакитна лагуна на найменшому острові Мальти Коміно повністю виправдовує свою назву, адже захоплює відвідувачів кришталево чистою водою на білосніжному піщаному пляжі. Це місце особливо подобається сім'ям з дітьми, адже у лагуні вода залишається теплою цілий рік.

Мальтійська Блакитна лагуна: дивіться відео

Селище Попай

Селище Попай було спеціально побудоване для старого однойменного фільму з Робіном Вільямсом у головній ролі. Хоча фільм вийшов у прокат ще у 1980 році, локація стала туристичною пам'яткою. Там досі працюють актори у тематичних костюмах і є багато варіантів розваг для дітей – водяні батути, прогулянкові човни та містечко Санти, де ельфи виготовляють іграшки для дітей.

Кіноселище Попай / Фото Popeye Malta

Храми Хаджар-Кім та Мнайдра

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут

Стародавній храм Хаджар-Кім / Фото Viator

Мальтійські храми Хаджар-Кім та Мнайдра вважають найстарішими окремо стоячими храмами у світі. Вони датовані 3600 – 3200 роками до нашої ери. Ці пам'ятки є об'єктом спадщини ЮНЕСКО, тож обов'язково сподобаються туристам, які цікавляться історією.

Підводне плавання

Дайвінг на Мальті / Фото Visit Gozo

На Мальті є чудові умови для дайвінгу, тому любителі цієї розваги обов'язково повинні спробувати зануритися у яскравий підводний світ. Чисте Середземне море, мальовничий риф та траси різних рівнів забезпечать незабутні враження. Їм сподобаються не лише морські флора та фауна, а й можливість підплисти до уламків 2700-річного корабля.

Місцева їжа

Подорож до нової країни не може обійтися без місцевої кухні. Найкраще, що можна спробувати на Мальті – це різноманітні морепродукти та риба. Крім того, туристам радять скуштувати й інші страви – бобову пасту бігілла, мальтійський сир джбейна, тушкованого кролика фенката, печиво з марципановою начинкою фіголла.

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