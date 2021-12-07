Закинутий театр та величезні книги: 5 неймовірних парковок у різних країнах
Джерело:Weirdomatic
Паркінг для автомобілів теж може бути витвором архітектурного мистецтва. Дивіться вражаючу добірку парковок, які неодмінно захочеться відвідати.
Парковки та гаражі рідко можна вважати шедеврами архітектури. Але ці паркінги вразять мандрівників – вони є унікальними прикладами того, що до паркування авто можна підходити творчо.
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Парковка у театрі
Парковка у закинутому театрі / Фото Weburbanist
Мічиганський театр був побудований у 1926 році. Сьогодні театр закинутий, а місцеві мешканці паркують там автомобілі.
Цікаво, що будівлю планували знести, але це може пошкодити будинки поруч. Саме тому в колись розкішному театрі зараз паркують автомобілі.
Парковка в силосі
Так виглядає парковка Autostadt / Фото Autostadt
Силос – місце для зберігання зерна. Зараз його переробили на футуристичний паркінг.
Цей паркінг розташований у Німеччині. Тут є парк розваг, курси водіння та головна принада – 20-поверхове місце для зберігання нових автомобілів Volkswagen.
У вежі є своєрідна "механічна рука", що допомагає вибрати автівку та спустити її додолу.Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак на сайті Coral Travel.
Парковка гобітів
Парковка у Швейцарії / Фото Vintage industrial style
Цей паркінг називається Garagenatelier і розташований у Швейцарії. З одного боку схилу розташований в'їзд у гараж, а з іншого – панорамне вікно, де машини стоять, немов на вітрині.
Парковка у вигляді книг
Парковка Kansas City Library Parking Garage в Канзасі / Фото Reddit
Розташована у Канзасі, США. Місцеві читачі обрали свої улюблені книги, величезні копії яких прикрасили місцевий паркінг.
Гігантські книги стали місцевою пам'яткою.
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Паркінг на воді
Паркінг у вигляді лайнера / Фото Umihotaru
Паркінг Umihotaru в Японії вражає величністю. На будівництво такої споруди знадобилося 11,2 мільярда доларів.
Паркінг побудований у вигляді круїзного лайнера. Тут можна не тільки залишити автомобіль, а й завітати до магазинів, кафе і навіть насолодитися виставками публічного мистецтва.
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