Блогерка Карен Едвардс розповіла та наочно показала, як їх застосовувати у цікавому відеоролику. Всього в одну валізу середнього розміру вона спакувала усі необхідні речі для сім'ї з 4-х людей, яка вирушала у тижневу відпустку.

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Як вмістити речі усієї сім'ї в одну валізу

Загалом жінці вдалося вмістити туди 200 предметів. Серед них – одяг і взуття для двох дорослих та двох дітей, підгузки, дитячі серветки, дитячий посуд, м'які іграшки, книжки, пляжні рушники, засоби гігієни, косметика, аптечка, техніка – камера, ноутбук, зарядні пристрої та інші речі.

Вага валізи склала 19 кілограмів. Це менше за обмеження ваги, встановлені більшістю світових авіакомпаній, тобто доплачувати за такий багаж не доведеться.

Як спакувати 200 речей в одну валізу: дивіться відео



Збираючись у відпустку, насамперед потрібно визначити, які речі брати із собою, аби не заповнити валізу зайвим. Потурбуйтеся про те, щоб різні елементи одягу та взуття не лише пасували один до одного, а й були багатофункціональними. До прикладу, беріть із собою сорочку, яку зможете одягнути і на пляж, і на вечірню прогулянку містом. За тим самим принципом, рушники можна використовувати як дитячі ковдри та килимки.

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Основні правила пакування багажу від Карен: