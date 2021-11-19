Блогерка Карен Едвардс розповіла та наочно показала, як їх застосовувати у цікавому відеоролику. Всього в одну валізу середнього розміру вона спакувала усі необхідні речі для сім'ї з 4-х людей, яка вирушала у тижневу відпустку.
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Як вмістити речі усієї сім'ї в одну валізу
Загалом жінці вдалося вмістити туди 200 предметів. Серед них – одяг і взуття для двох дорослих та двох дітей, підгузки, дитячі серветки, дитячий посуд, м'які іграшки, книжки, пляжні рушники, засоби гігієни, косметика, аптечка, техніка – камера, ноутбук, зарядні пристрої та інші речі.
Вага валізи склала 19 кілограмів. Це менше за обмеження ваги, встановлені більшістю світових авіакомпаній, тобто доплачувати за такий багаж не доведеться.
Як спакувати 200 речей в одну валізу: дивіться відео
Збираючись у відпустку, насамперед потрібно визначити, які речі брати із собою, аби не заповнити валізу зайвим. Потурбуйтеся про те, щоб різні елементи одягу та взуття не лише пасували один до одного, а й були багатофункціональними. До прикладу, беріть із собою сорочку, яку зможете одягнути і на пляж, і на вечірню прогулянку містом. За тим самим принципом, рушники можна використовувати як дитячі ковдри та килимки.
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Основні правила пакування багажу від Карен:
- Добре обдумайте, які речі вам необхідні, і напишіть список..
- Якщо ви берете із собою підгузки, "застеліть" ними дно валізи замість того, щоб везти їх у великій пачці.
- Використовуйте вакуумні пакети для одягу та об'ємних речей.
- Одяг членів родини складіть до окремих пакетів чи сумок, аби було легше орієнтуватися.
- Складайте речі якомога щільніше, за можливості – скручуйте у тугі рулони та закріпляйте гумками для волосся.
- Рідку косметику та засоби гігієни перелийте у маленькі пляшечки.
- Дрібні речі (носки, зарядні пристрої, кабелі та інше) засовуйте у взуття.
- Речі, які займають найбільше місця одягайте на себе, вирушаючи в аеропорт.